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Ландо Норис спечели мократа квалификация в Сао Пауло

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Сао Пауло

8 Ноември, 2026 05:01 562 0

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Пилотът на Макларън изпревари Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели в прекъсната от проливен дъжд сесия. Заради наказания Ръсел ще стартира седми, а Антонели ще заеме второто място

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Сао Пауло - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран при на Сао Пауло във Формула 1 и ще потегли от полпозишън на „Интерлагос“. Пилотът на Макларън записа време 1:27.470 минути и изпревари с 0.204 секунди Джордж Ръсел.

Това е четвърти полпозишън за Норис през сезон 2026 и трети пореден за него в Сао Пауло. Квалификацията премина при проливен дъжд и беше прекъсната само 2:23 минути след началото. Пистата се наводни, а сесията остана спряна близо час и половина.

„Дъждът е луд и сесията е спряна“, обяви Формула 1 при първото прекъсване.

След подновяването пилотите започнаха с гуми за екстремно мокра настилка. С подобряването на условията времената паднаха с повече от 10 секунди, а във втората фаза част от състезателите преминаха към интермедия. В третата част дъждът отново се засили и след първите бързи обиколки никой не успя да направи нов сериозен опит.

Наказания разместиха челото

Джордж Ръсел завърши втори в квалификацията, но ще стартира седми заради наказание от пет места. Така съотборникът му Андреа Кими Антонели ще потегли втори. Италианецът се класира трети с време 1:28.095 минути и ще заеме място на първата редица до Норис.

Лиам Лоусън ще стартира трети. Пилотът на Рейсинг Булс даде пето време, но се възползва от санкциите на Ръсел и Шарл Леклер, който загуби 10 позиции. Нико Хюлкенберг ще потегли четвърти, следван от Исак Хаджар и Оливър Беарман.

В четвъртата редица ще бъдат Ръсел и Фернандо Алонсо, а топ 10 допълват Алекс Албон и Оскар Пиастри.

Инциденти и наказания в дъното

Люис Хамилтън остана 11-и, след като не премина към интермедия в подходящия момент. Оскар Пиастри, Рафаел Камара, Арвид Линдблад, Карлос Сайнц и Макс Верстапен отпаднаха във втората фаза. Верстапен не записа време, а Камара предизвика червен флаг в края, след като се удари в стената на 12-и завой.

Габриел Бортолето отпадна още в първата фаза след удар на същото място. Той ще стартира 19-и заради наказанията на Верстапен, Перес и Хамилтън. Верстапен и Серхио Перес са санкционирани с по 30 места, докато наказанието на Хамилтън достигна 75 позиции след смяна на задвижващата система.

Гран при на Сао Пауло, 20-и кръг от сезона, ще се проведе на 8 ноември.

Източници: sportal.bg


Бразилия
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