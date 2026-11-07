Антонели бе най-бърз във втората тренировка в Бразилия

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран при на Сао Пауло. Пилотът на „Мерцедес“ обиколи трасето „Интерлагос“ за 1:10.763 минути и остави зад себе си Ландо Норис и Макс Верстапен.

Норис завърши втори с изоставане от 0.253 секунди, а Верстапен беше трети на 0.259 секунди. Четвърти се нареди вторият пилот на „Мерцедес“ Джордж Ръсел, който остана на 0.273 секунди от Антонели. Оскар Пиастри допълни челната петица с пасив от 0.321 секунди.

Антонели беше единственият състезател, който слезе под границата от 1:11 минути. Италианецът се върна на първата позиция, след като в първата тренировка остана втори зад Норис. Сесията се проведе при облачно и променливо време, а част от пилотите съобщиха за лек ръмеж по време на карането.

Проблеми за „Ферари“ и „Ауди“

Люис Хамилтън завърши шести, а съотборникът му в „Ферари“ Шарл Льоклер остана седми. Габриел Бортолето беше осми пред домашната публика, следван от Исак Хаджар и Оливър Беърман.

Нико Хюлкенберг не записа време във втората тренировка. Болидът на „Ауди“ остана в бокса заради технически проблем, появил се по-рано през деня. Фредерик Слейтър, който заместваше Хюлкенберг в първата сесия, също беше спрян от повреда.

Норис заяви, че „във втората тренировка имахме малко повече трудности да достигнем нивото на „Мерцедес“, но началото на уикенда е добро“. Британецът спечели първата сесия, а „Макларън“ представи обновления по автомобилите си за състезанието в Сао Пауло.

Какво предстои

Антонели започна уикенда в Бразилия като новия световен шампион във Формула 1, след като спечели титлата пет дни по-рано в Мексико. В събота предстои третата свободна тренировка, а по-късно през деня е квалификацията, която ще определи стартовата решетка за състезанието.

Източници: formula1.com, skysports.com