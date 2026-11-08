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Гьозтепе на Стоилов изпусна Башакшехир след късен обрат

Гьозтепе на Стоилов изпусна Башакшехир след късен обрат

8 Ноември, 2026 05:04 533 0

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  • башакшехир-
  • турска суперлига

Отборът на българския треньор поведе, но загуби с 1:2 след гол на Един Вишча в заключителните минути. Поражението сложи край на серията от четири поредни победи

Гьозтепе на Стоилов изпусна Башакшехир след късен обрат - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов загуби с 1:2 у дома от Истанбул Башакшехир в мач от 11-ия кръг на турската Суперлига. Тимът от Измир поведе рано, но допусна обрат, решен с късен гол на Един Вишча.

Домакините откриха резултата в 18-ата минута. Жуан Сантош завърши атака на Гьозтепе с точен удар и даде преднина на отбора на Стоилов. Башакшехир обаче отговори почти веднага. В 22-ата минута Дейви Зелке възстанови равенството с глава.

До края на първото полувреме нов гол не падна. В заключителната част гостите стигнаха до пълен обрат. ДХА посочва 85-ата минута като време на победното попадение на Вишча, докато beIN SPORTS отчита гола в 83-ата минута. И двата източника са единни, че ветеранът е донесъл трите точки на Башакшехир с късно попадение.

Стоилов посочи грешките в защита

След мача Станимир Стоилов заяви, че именно действията на неговия отбор при двата гола са наклонили везните в полза на съперника. „При първия и втория гол направихме големи грешки, които ни отнеха мача и го дадоха на съперника“, каза българският треньор, цитиран от Анадолската агенция.

Стоилов посочи още, че Гьозтепе не е започнал срещата с необходимия ритъм, но след това е поел контрола и е създал положения. Според него отборът е трябвало да бъде по-ефективен в атака и по-стабилен в защита. „Да допуснем два гола у дома не е нормално“, заяви треньорът.

Загубата прекъсна серията от четири поредни шампионатни победи на Гьозтепе. Тимът остана с 15 точки и заема десетото място, а Башакшехир вече има 17 точки и е седми. За Гьозтепе това е първо поражение в първенството след седем мача без загуба.

Следващият мач е след паузата

Отборът на Стоилов ще поднови кампанията с гостуване на Ерзурумспор на 22 ноември. След това Гьозтепе ще приеме Трабзонспор в Измир на 30 ноември.

Източници: dha.com.tr, beinsports.com.tr, haberler.com


Турция
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