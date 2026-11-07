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Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в Разград
  Тема: Български спортни успехи

Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в Разград

7 Ноември, 2026 20:32 531 2

  • лудогорец-
  • цска 1948-
  • първа лига-
  • ивайло чочев-
  • петър станич

Шампионите изравниха в седмата минута на добавеното време чрез Ивайло Чочев. ЦСКА 1948 водеше с 2:1, въпреки че игра повече от 15 минути с човек по-малко

Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в Разград - 1
Снимка: Факти.БГ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в Разград в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Домакините избегнаха загубата с гол на Ивайло Чочев в седмата минута на добавеното време.

Лудогорец поведе в 51-ата минута. Кайо Видал проби отляво и центрира към наказателното поле, Дерой Дуарте свали топката, а Петър Станич я изпрати във вратата от близка дистанция. Попадението беше преглеждано със системата ВАР заради съмнение, че футболист на домакините пречи на вратаря Алекс Божев, но голът остана.

ЦСКА 1948 получи сериозен удар в 73-ата минута, когато Емерсон Барбоса беше отстранен след втори жълт картон за игра с ръка. Въпреки численото си намаление гостите стигнаха до пълен обрат.

Два гола за три минути обърнаха мача

Атанас Илиев изравни в 79-ата минута след центриране на Георги Русев. Само две минути по-късно Русев сам се разписа, след като получи подаване от Илиев, преодоля Франциско Сон и с прецизен удар не остави шансове на Хендрик Бонман.

Лудогорец натисна в края и беше възнаграден в 97-ата минута. След изпълнение на статично положение Ивайло Чочев се оказа на правилното място и оформи крайното 2:2.

Равенството остави Лудогорец на третото място с 30 точки, а ЦСКА 1948 е четвърти с 29. Разградчани имат девет победи, три равенства и една загуба, докато столичният тим е с девет успеха, две равенства и три поражения. На стадион „Хювефарма Арена“ присъстваха 1768 зрители.

Източници: topsport.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    Съдията къде видя 7 минути продължение, за гол в 98 минута? Ако не бе Лудогорец щеше да е 3-4 минути продължение. Иначе това бе трагичен мач за ЦСКА 1948 - грешки, пространства, по-бавни, неточни и какво ли не. Но и преди съм казвал, че се мобилизират след като почнат да губят. Реално след като станаха с 10 човека, започнаха да играят по-добре. Другите и си развалиха играта.

    20:37 07.11.2026

  • 2 Самсон

    1 1 Отговор
    Долен тотаджийски цирк. Едни и същи изпълнители и едни и същи залози. След полегнала е Тодора на тирето, сега ресто на числото!

    20:48 07.11.2026

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