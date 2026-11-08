Моуриньо след 3:0 над Валенсия: Отборът ни мирише добре

Реал Мадрид победи Валенсия с 3:0 на „Местая“ и се изкачи временно на второто място в Ла Лига с 30 точки. Федерико Валверде откри резултата в 28-ата минута, Арда Гюлер покачи на 2:0 в 36-ата, а Килиан Мбапе оформи крайния резултат в 75-ата минута.

След срещата Жозе Моуриньо определи представянето на своя отбор като „перфектен мач“. Той подчерта, че всички футболисти са били концентрирани – както започналите срещата, така и резервите.

„Днес беше перфектен мач. Всички бяха напълно ангажирани – тези, които играха, и тези, които не играха. Те знаят, че всеки ще получи възможност, и това ги държи концентрирани“, заяви Моуриньо.

Португалският треньор обърна внимание и на начина, по който Реал Мадрид е реагирал при загуба на топката. По думите му отборът е владеел топката, не е имал много работа в защита, но е показал добра организация и бърза реакция при преходите.

Критика към програмата

„От моя опит този отбор мирише добре“, каза Моуриньо.

Наставникът използва пресконференцията, за да отправи критика към програмата на Ла Лига. Реал Мадрид изигра три мача и извърши няколко пътувания в кратък период, а след срещата с Валенсия част от футболистите се отправят към националните си отбори.

„Играчите са в крайна физическа умора. В понеделник трябва да бъдат с националните си отбори, а до сряда още ще се възстановяват от тази умора“, заяви Моуриньо. Той призова подобно натоварване да не бъде повтаряно с Реал Мадрид и настоя футболистите да получат време за възстановяване.

Моуриньо заяви още, че победите в Реал Мадрид трябва да се приемат спокойно. Той описа съблекалнята като щастлива, но подчерта, че вътре в отбора няма място за хаос или прекомерна еуфория.

„Победите в Реал Мадрид трябва да бъдат нормалност. Когато загубим, хаосът отвън може да се разпространи около клуба, но вътре трябва да останем спокойни“, каза треньорът.

Валенсия завърши мача с десет души, след като Жозе Гая беше изгонен в 79-ата минута за нарушение срещу Мбапе. След поражението тимът остава в долната част на класирането, а следващият му двубой е срещу UE Табернес за Купата на краля.

Реал Мадрид изравни Барселона с 30 точки, но каталунците имат мач в резерв. За Моуриньо обаче важният извод след успеха на „Местая“ е свързан не с моментното класиране, а с реакцията на състава и способността му да запази спокойствие в натоварения календар.

Източници: europapress.es, lavanguardia.com, punchng.com