Моуриньо след 3:0 над Валенсия: Отборът ни мирише добре

Реал Мадрид победи Валенсия с 3:0 на „Местая“ и се изкачи временно на второто място в Ла Лига с 30 точки. Федерико Валверде откри резултата в 28-ата минута, Арда Гюлер покачи на 2:0 в 36-ата, а Килиан Мбапе оформи крайния резултат в 75-ата минута.
След срещата Жозе Моуриньо определи представянето на своя отбор като „перфектен мач“. Той подчерта, че всички футболисти са били концентрирани – както започналите срещата, така и резервите.„Днес беше перфектен мач. Всички бяха напълно ангажирани – тези, които играха, и тези, които не играха. Те знаят, че всеки ще получи възможност, и това ги държи концентрирани“, заяви Моуриньо.
Португалският треньор обърна внимание и на начина, по който Реал Мадрид е реагирал при загуба на топката. По думите му отборът е владеел топката, не е имал много работа в защита, но е показал добра организация и бърза реакция при преходите.
Критика към програмата
Наставникът използва пресконференцията, за да отправи критика към програмата на Ла Лига. Реал Мадрид изигра три мача и извърши няколко пътувания в кратък период, а след срещата с Валенсия част от футболистите се отправят към националните си отбори.
„Играчите са в крайна физическа умора. В понеделник трябва да бъдат с националните си отбори, а до сряда още ще се възстановяват от тази умора“, заяви Моуриньо. Той призова подобно натоварване да не бъде повтаряно с Реал Мадрид и настоя футболистите да получат време за възстановяване.
Моуриньо заяви още, че победите в Реал Мадрид трябва да се приемат спокойно. Той описа съблекалнята като щастлива, но подчерта, че вътре в отбора няма място за хаос или прекомерна еуфория.„Победите в Реал Мадрид трябва да бъдат нормалност. Когато загубим, хаосът отвън може да се разпространи около клуба, но вътре трябва да останем спокойни“, каза треньорът.
Валенсия завърши мача с десет души, след като Жозе Гая беше изгонен в 79-ата минута за нарушение срещу Мбапе. След поражението тимът остава в долната част на класирането, а следващият му двубой е срещу UE Табернес за Купата на краля.
Реал Мадрид изравни Барселона с 30 точки, но каталунците имат мач в резерв. За Моуриньо обаче важният извод след успеха на „Местая“ е свързан не с моментното класиране, а с реакцията на състава и способността му да запази спокойствие в натоварения календар.
Източници: europapress.es, lavanguardia.com, punchng.com
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