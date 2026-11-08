Стеф Къри с исторически мач при шеста победа на Уориърс

Стеф Къри записа историческа вечер, а Голдън Стейт Уориърс продължи победната си серия в НБА. Тимът от Сан Франциско победи Маями Хийт със 120:100 и спечели шести пореден мач, след като започна сезона с три последователни загуби.

Къри завърши с 29 точки, шест реализирани тройки, четири борби и една открадната топка. Той започна срещата трудно и вкара първия си кош от игра едва след осмия си опит. След почивката обаче гардът отбеляза 22 точки и помогна на домакините да поемат контрола върху двубоя.

С шестте си тройки Къри стана първият играч в историята на НБА на 38 или повече години с четири поредни мача, в които е реализирал поне пет далечни изстрела. Той записа девет успешни стрелби от 19 опита и пропусна възможността да достигне 30 точки за четвърти пореден мач, тъй като остана на пейката в края при решен двубой.

Голдън Стейт реши мача след почивката

Маями започна по-добре и в началото на мача поведе с 14:4. До края на първата половина резултатът остана равностоен, като двата отбора се оттеглиха на почивката при 53:53.

Уориърс направиха решаващата серия в третата четвърт. Домакините спечелиха частта с 26:9, а Къри реализира три тройки и отбеляза 14 точки в този период. Голдън Стейт запази двуцифрената си преднина до финалната сирена.

„Защитата на тройката е високо в списъка ни с приоритети“, заяви треньорът на Маями Ерик Сполстра пред Асошиейтед прес. Въпреки това Уориърс реализираха 16 от 41 опита от далечна дистанция.

Къри изпревари Оскар Робъртсън

Още с първата си тройка в мача Къри изпревари Оскар Робъртсън и се изкачи на 17-о място във вечната ранглиста на НБА по отбелязани точки. Той задмина границата от 26 710 точки, събрани от Робъртсън в редовния сезон.

Яксел Лендеборг добави 17 точки, осем борби и шест асистенции за победителите, а Дреймънд Грийн направи 11 асистенции, което е негов сезонен рекорд. Джордж Нианг се включи с 13 точки от пейката.

За Маями Джаниc Адетокунбо завърши с 20 точки и 14 борби, Дейвиън Мичъл записа 22 точки и осем асистенции, а Бам Адебайо добави 18 точки и 10 борби. Клей Томпсън отбеляза 11 точки при завръщането си в Сан Франциско като играч на Хийт, а Андрю Уигинс остана с две точки срещу бившия си отбор.

Голдън Стейт трябва да приеме Орландо Меджик в следващия си мач.

Източници: cbssports.com, washingtonpost.com, nba.com