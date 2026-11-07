Шелтън и Алкарас ще спорят за титлата в Париж

Бен Шелтън и Карлос Алкарас ще спорят за трофея на „Мастърс 1000“ турнира в Париж. Американецът стигна до финала след обрат срещу французина Лука ван Аше, а испанецът победи Каспър Рууд в два сета.

Шелтън загуби първата част с 5:7, след като Ван Аше направи пробив в края на сета и затвърди преднината си. Американецът отговори във втория сет, когато реализира брейк при 3:2. Той се оказа достатъчен за изравняването на резултата.

В решителната част двамата си размениха пробиви, но Шелтън реализира един повече и затвори мача при 5:7, 6:3, 6:4. Американецът завърши срещата с 19 аса и не допусна нито една двойна грешка.

Карлос Алкарас се наложи над Каспър Рууд с 6:4, 6:4. Испанецът имаше възможности за пробив още преди седмия гейм на първия сет, но стигна до решаващия брейк именно тогава.

Във втората част сценарият се повтори. Алкарас изчака своя момент и проби в деветия гейм, след което приключи двубоя без да допуска изравняване.

Финалът между Шелтън и Алкарас е насрочен за неделя от 16:00 часа българско време. Срещата ще бъде излъчена пряко по „Макс Спорт 1“.

Източник: focus-news.net