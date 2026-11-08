Интер победи Комо с 2:0 в Серия А

Интер победи Комо с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Серия А. Домакините решиха двубоя още през първото полувреме, когато Франческо Пио Еспозито и Маркус Тюрам отбелязаха в рамките на седем минути.

Пио Еспозито откри резултата в 12-ата минута след асистенция на Джейд Спенс. Нападателят на Интер се възползва от подаването по десния фланг и даде преднина на домакините на „Джузепе Меаца“.

В 19-ата минута Маркус Тюрам удвои аванса на Интер. Френският нападател се разписа за 2:0, а Комо не успя да отговори с гол до края на срещата.

Интер контролира мача след бързия старт

Кристиан Киву започна с Пио Еспозито и Тюрам в атака, докато Лаутаро Мартинес остана извън стартовия състав. Интер наложи преднината си рано и не позволи на Комо да се върне в мача.

Преди началото Киву определи срещата като важна част от натоварената програма на отбора. „Това е последният мач от поредица важни срещи и трябва да покажем постоянство“, заяви треньорът на Интер пред „Скай Спорт Италия“.

Комо влезе в двубоя след четири поредни победи в първенството, но серията на тима на Сеск Фабрегас приключи в Милано. Отборът не успя да отбележи и остана без точка от гостуването си на Интер.

Какво следва за двата отбора

Интер ще продължи сезона в Серия А с гостуване на Аталанта на 22 ноември. Комо ще приеме Каляри ден по-рано – на 21 ноември.

Източници: registacalcio.it, staging-aws.sports.yahoo.com