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Илия Груев се завърна, Слави Спасов вкара: как играха българите зад граница

Илия Груев се завърна, Слави Спасов вкара: как играха българите зад граница

9 Ноември, 2026 05:09 493 1

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  • футбол

Илия Груев записа първи минути за Лийдс след близо седем месеца, а Слави Спасов се разписа във ФА Къп. Иван Панков се отличи с голова асистенция и греда за АЕК Ларнака

Илия Груев се завърна, Слави Спасов вкара: как играха българите зад граница - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Илия Груев се завърна в игра за Лийдс след близо седем месеца извън терена, Слави Спасов отбеляза във ФА Къп, а Иван Панков имаше ключов принос за победата на АЕК Ларнака. Това бяха част от акцентите в представянето на българските футболисти, играещи в чужбина, през уикенда.

Груев отново в състава на Лийдс

Груев влезе във втората минута на добавеното време при домакинската победа на Лийдс с 1:0 над Тотнъм във Висшата лига. За българския полузащитник това беше първо участие за представителния отбор след 18 април, когато получи тежка контузия в коляното. Единствения гол отбеляза Ноа Окафор в 79-ата минута.

Във ФА Къп Слави Спасов започна като титуляр за Йеовил срещу Честърфийлд и откри резултата от дузпа в 38-ата минута. Нападателят остана на терена до 60-ата минута, но Йеовил отпадна след загуба с 3:4.

Лукас Петков изигра пълни 90 минути за Елверсберг при поражението с 1:2 от Борусия Дортмунд. Българското крило отправи пет удара и записа три ключови подавания. В същото време Фабиан Нюрнбергер не игра за Дармщат при загубата с 0:2 от Нюрнберг заради контузия.

Панков с асистенция и греда

Иван Панков беше сред най-активните българи. Той остана на терена през целия мач при успеха на АЕК Ларнака с 4:1 над Кармиотиса. Халфът асистира за първия гол на Рияд Баич в 42-ата минута, а по-рано удари греда с изстрел извън наказателното поле.

Андреа Христов започна като титуляр и капитан за Визела при равенството 2:2 като гост на АВС в Лига Португал 2. Ангел Бастунов влезе в 71-ата минута. Визела водеше с 2:0, но допусна изравняване през втората част.

Мартин Минчев започна в състава на Краковия при загубата с 1:2 от Висла в дербито на Краков и беше заменен в 60-ата минута. Росен Божинов влезе в 77-ата минута за Пиза при равенството 2:2 със Зюдтирол в Серия Б.

Мачове и участия в неделя

Здравко Димитров беше титуляр и игра до 78-ата минута при домакинското равенство 1:1 на Мардин с Батман Петролспор. Българинът имаше възможност да открие резултата в 27-ата минута, но вратарят спаси удара му. След мача треньорът на Малмьо Гауте Хелстръп заяви, че отборът му е „допуснал прекалено много възможности за контраатаки и не е вземал правилните решения в завършващата фаза“.

Янис Карабельов не попадна в групата на Малмьо при нулевото равенство с Гьотеборг. Християн Петров остана неизползвана резерва за Хееренвеен при впечатляващата победа с 5:3 над Фейенорд.

В Словения Борис Димитров влезе в 66-ата минута за Мура при равенството 1:1 с лидера Копер, но пропусна възможност да удвои аванса на гостите. Иван Турицов изигра цял мач за Динамо Батуми при загубата с 2:3 от Спаери. Едисон Йорданов се появи в добавеното време при победата на Беершот с 2:1 над Виртон.

Сред младите български футболисти се отличи Александър Сираков. 16-годишният нападател отбеляза хеттрик за Динамо Загреб при победата с 6:1 над Славен Белупо до 17 години. Той вече има 13 гола в 10 мача и оглавява голмайсторската листа в първенството.

Източници: palmssport.bg, sportal.bg


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  • 1 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Кой го в измислил тва "ФА Къп" е бил некъв базинга отсекаде.

    05:39 09.11.2026

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