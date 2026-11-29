Последните големи въпросителни в бразилското футболно първенство се сведоха до две битки – за разпределението на местата в Копа Либертадорес и за двете оставащи позиции, които водят към Серия B. Шампионът Фламенго и вторият Палмейрас вече са известни, а след победата си с 2:1 над Ботафого Баия си гарантира участие в континенталния турнир през 2027 г.

Баия стигна до успеха в Рио де Жанейро с голове на Родриго Нестор и Мишел Араужо. За домакините от дузпа се разписа Алекс Телес. Така тимът събра 57 точки и остана шести, като вече не може да бъде изместен от местата, които дават право на участие в Либертадорес.

Победата на Палмейрас във финала срещу Естудиантес разшири броя на бразилските представители в турнира. Към този момент сигурни са Фламенго, Палмейрас, Крузейро, Флуминензе, Атлетико Паранаензе и Баия. Все още не е решено кои от тях ще започнат директно от груповата фаза и кой ще премине през предварителните кръгове.

Баия може да стигне до директна квота

Баия ще опита да изпревари Атлетико Паранаензе в последния кръг и да се придвижи до петото място. За целта тимът трябва да спечели срещу Атлетико Минейро и да разчита на неблагоприятен резултат за съперника си. Треньорът Рожерио Сени заяви: „Не е невъзможно, но е трудно“.

Допълнителна интрига създава ситуацията с Гремио. Клубът е финалист за Купата на Бразилия и има право на квота за Либертадорес, но това право ще бъде прехвърлено към следващия подходящ отбор в първенството, ако тимът изпадне. Така борбата в долната част може да промени и разпределението на местата за континенталния турнир.

Пет отбора се борят за оставане

Ботафого пропусна възможността да си гарантира оставането след загубата от Баия. Тимът има 43 точки, докато Мираcол, Коринтианс и Гремио са с по 41. Интернасионал е 18-и с 38 точки. Шапекоензе и Ремо вече са изпаднали.

Най-важният мач от последния кръг е Коринтианс – Гремио, защото двата отбора са преки конкуренти. По същото време Мираcол приема Атлетико Паранаензе, а Интернасионал играе у дома срещу Брагантино. Ботафого гостува на Сантос и се нуждае от точки, за да не зависи от останалите резултати.

Последните срещи от бразилското първенство ще се изиграят на 2 декември. Тогава ще бъдат определени окончателните участници в Либертадорес и последните два изпаднали отбора.

Източници: ge.globo.com, band.com.br