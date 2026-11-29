Порто и Спортинг се изправят един срещу друг тази вечер в голямото дерби от 12-ия кръг на Лига Португалия. Мачът е на стадион „До Драгао“ в Порто и започва в 20:30 часа местно време, или 22:30 часа българско време. Двубоят е сред централните събития в португалския футбол, тъй като среща лидера в класирането с един от преките му преследвачи.

Порто влиза в дербито с пълен актив от 33 точки след 11 кръга. Тимът на Франческо Фариоли е спечелил всичките си шампионатни мачове, като е отбелязал 27 гола и е допуснал само пет. При нов успех домакините ще запишат 12-а поредна победа в първенството и ще увеличат преднината си пред Спортинг до 12 точки.

„Таблицата не дава никакво предимство“, заяви Фариоли преди срещата. Треньорът на Порто очаква съперник, който може да променя тактиката си по време на мача, и подчерта значението на подкрепата от трибуните.

Спортинг търси начин да се върне в битката

Спортинг е трети с 24 точки и изостава с девет от водача. Отборът на Пауло Фонсека спечели с 1:0 срещу Морейрензе в последния си шампионатен мач, а в сряда завърши 2:2 с Манчестър Юнайтед в Шампионската лига.

„Виждаме този мач като възможност да намалим дистанцията до Порто“, каза Фонсека. Победа на гостите ще съкрати разликата до шест точки и ще върне Спортинг по-близо до върха, докато загуба ще остави тима на 12 точки от лидера.

Двубоят има допълнителен контекст за Фонсека, който е водил Порто през сезон 2013/14. Това ще бъде първото му голямо дерби срещу бившия му клуб като треньор на Спортинг.

Историята е на страната на домакините

В последните 58 официални срещи между двата състава Порто има 24 победи, Спортинг е спечелил 16 мача, а 18 двубоя са завършили наравно. Последният сблъсък беше през април 2026 г. за Купата на Португалия и приключи без голове.

Спортинг не е побеждавал на „До Драгао“ от сезон 2015/16, когато спечели с 3:1. Оттогава домакинството на Порто остава сериозно препятствие за лисабонския тим, който тази вечер ще опита да прекъсне тази серия и да се върне в борбата за титлата.

Източници: ligaportugal.pt, flashscore.pt, diadejogo.pt