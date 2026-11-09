Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона обърна Атлетико Мадрид с два гола на Фермин

Барселона обърна Атлетико Мадрид с два гола на Фермин

9 Ноември, 2026 03:36 488 0

  • барселона-
  • атлетико мадрид-
  • фермин лопес-
  • ла лига-
  • ханзи флик

Каталунците спечелиха с 2:1 на „Метрополитано“ и запазиха лидерската си позиция в Ла Лига

Барселона обърна Атлетико Мадрид с два гола на Фермин - 1
Снимка: sports.yahoo.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Барселона направи обрат срещу Атлетико Мадрид и спечели с 2:1 на „Рияд Еър Метрополитано“ в мач от 12-ия кръг на Ла Лига. Домакините поведоха рано, но Фермин Лопес отбеляза два гола и донесе трите точки на тима на Ханзи Флик.

Джулиано Симеоне откри резултата в началото на срещата след атака на Атлетико. Барселона постепенно увеличи натиска си и изравни малко преди почивката чрез Фермин. Испанският полузащитник се разписа за втори път през второто полувреме, с което оформи крайния резултат 1:2.

Фермин донесе обрата

Барселона стигна до победата след мач, в който Атлетико успя да използва първата си голяма възможност, но не задържа преднината си. Домакините имаха аванс в началото, докато каталунците завършиха първата част с изравнително попадение и започнаха второто полувреме с по-добра позиция в двубоя.

„Беше много труден мач. Получихме гол, но успяхме да обърнем резултата и да изиграем добър двубой“, каза Фермин Лопес след срещата.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик определи като особено важно това, че отборът му се оттегля за международната пауза като лидер. След успеха каталунците са с 33 точки, а Атлетико остава с пет по-малко. Реал Мадрид е на три точки от върха.

Следващите мачове

Барселона ще се завърне в Ла Лига на 22 ноември с домакинство на Виляреал. Срещата на „Спотифай Камп Ноу“ е насрочена за 14:00 часа централноевропейско време. В същия кръг Атлетико Мадрид ще гостува на Хетафе, като двубоят на стадион „Колисеум“ е насрочен за 21:00 часа.

Източници: elpais.com, cadenaser.com, theguardian.com


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове