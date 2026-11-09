Барселона обърна Атлетико Мадрид с два гола на Фермин

Барселона направи обрат срещу Атлетико Мадрид и спечели с 2:1 на „Рияд Еър Метрополитано“ в мач от 12-ия кръг на Ла Лига. Домакините поведоха рано, но Фермин Лопес отбеляза два гола и донесе трите точки на тима на Ханзи Флик.

Джулиано Симеоне откри резултата в началото на срещата след атака на Атлетико. Барселона постепенно увеличи натиска си и изравни малко преди почивката чрез Фермин. Испанският полузащитник се разписа за втори път през второто полувреме, с което оформи крайния резултат 1:2.

Фермин донесе обрата

Барселона стигна до победата след мач, в който Атлетико успя да използва първата си голяма възможност, но не задържа преднината си. Домакините имаха аванс в началото, докато каталунците завършиха първата част с изравнително попадение и започнаха второто полувреме с по-добра позиция в двубоя.

„Беше много труден мач. Получихме гол, но успяхме да обърнем резултата и да изиграем добър двубой“, каза Фермин Лопес след срещата.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик определи като особено важно това, че отборът му се оттегля за международната пауза като лидер. След успеха каталунците са с 33 точки, а Атлетико остава с пет по-малко. Реал Мадрид е на три точки от върха.

Следващите мачове

Барселона ще се завърне в Ла Лига на 22 ноември с домакинство на Виляреал. Срещата на „Спотифай Камп Ноу“ е насрочена за 14:00 часа централноевропейско време. В същия кръг Атлетико Мадрид ще гостува на Хетафе, като двубоят на стадион „Колисеум“ е насрочен за 21:00 часа.

Източници: elpais.com, cadenaser.com, theguardian.com