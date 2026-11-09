Симеоне и Флик с различни изводи след Атлетико – Барселона

Барселона обърна Атлетико Мадрид с 2:1 на „Рияд Еър Метрополитано“ и запази лидерската си позиция в Ла Лига. Домакините поведоха чрез Джулиано Симеоне в 10-ата минута, но Фермин Лопес вкара два гола и донесе ценните три точки на тима на Ханзи Флик.

Победата изведе Барселона до 33 точки. Атлетико остана на пет точки от лидера и заема третото място в класирането.

Флик: Втората част промени мача

Ханзи Флик призна, че Барселона е започнал срещата под очакваното ниво. „През първата част не успяхме. Интензивността не беше тази, която искахме“, заяви германският треньор пред „Ла Вангуардия“.

Според Флик промяната дошла след почивката, когато Барселона започнал да контролира по-добре топката и да притиска по-агресивно. „Тук не е лесно да спечелиш, но през второто полувреме контролирахме мача много по-добре. Заслужавахме победата“, каза той.

Флик отличи и реакцията на отбора след ранния гол на Атлетико. Каталунците изравниха в края на първата част, когато Фермин завърши атака след подаване на Педри. В 66-ата минута Ламин Ямал намери Фермин в наказателното поле, а халфът реализира втория си гол с удар към далечния ъгъл.

На въпрос колко важно е Барселона да остане начело преди паузата за националните отбори, Флик отговори: „От едно до десет значението да бъдем лидери е десет.“ Той добави, че тимът трябва да се справя внимателно с натоварването на футболистите, които предстои да пътуват за националните си отбори.

Симеоне: Те бяха по-ефективни

Диего Симеоне отдаде поражението на разликата в завършващия удар. „Нямахме същата точност, която сме показвали в други мачове. Те имаха по-малко ситуации за гол, но бяха по-ефективни“, заяви треньорът на Атлетико пред „Ла Вангуардия“.

Аржентинецът защити начина, по който неговият отбор е изиграл срещата, въпреки че Атлетико не успя да задържи преднината си. „Мачът се разви така, както искахме. Те имаха повече топката, но не създадоха чак толкова положения. Тръгвам си доволен от отбора, знаейки, че сме в процес на изграждане и имаме какво да подобряваме“, каза Симеоне.

Той определи първото полувреме като периода, в който Атлетико е имал най-добрия си шанс да вземе преднина. „Мачовете имат различни времена. Имахме 45 минути и нашето време отмина. Съперникът беше по-ефективен“, допълни треньорът.

Симеоне защити и Хулиан Алварес, който подаде за гола на Джулиано. По думите му нападателят е участвал в три опасни ситуации и е имал възможност да вкара след почивката.

Следващите мачове

След паузата за националните отбори Барселона ще приеме Виляреал на 22 ноември. В същия ден Атлетико Мадрид ще гостува на Хетафе. Двата тима ще се срещнат отново в Ла Лига на 2 декември, когато Барселона ще бъде домакин.

Източници: elpais.com, lavanguardia.com