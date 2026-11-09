Лил се доближи до ПСЖ, Марсилия спечели в Ланс

Лил се доближи на две точки до лидера Пари Сен Жермен след победа с 2:1 като гост на Рен в неделя. Успехът изкачи тима на второто място в Лига 1 с 21 точки, докато ПСЖ остава начело с 23 след съботната победа с 1:0 над Троа.

Сориба Диаун откри резултата за Лил в 25-ата минута, но Бенжамен Диа изравни за домакините шест минути по-късно. Нейтън Нгой донесе трите точки на гостите в 68-ата минута. Рен остана на петото място с 16 точки.

Марсилия спечели в Ланс

Олимпик Марсилия победи Ланс с 2:1 в последния мач от неделната програма и събра 18 точки. Амин Гуири даде преднина на гостите още във втората минута, а Флориан Товен изравни за Ланс в 20-ата.

Решаващият момент дойде в 82-ата минута, когато Билал Абдала се възползва от втори удар в наказателното поле и донесе победата на Марсилия. Ланс остана с 13 точки. След паузата за националните отбори Марсилия ще приеме Льо Ман на 22 ноември, а Ланс ще гостува на Тулуза на 21 ноември.

Монако изпусна победата в края

Монако водеше до последните минути при гостуването си на Льо Ман, но срещата завърши 1:1. Мамаду Кулибали изведе монегаските напред в 40-ата минута, а Ерван Колас изравни в 90-ата. Голът беше потвърден след преглед с видеосистемата за съдийски решения.

Така Монако остана с 16 точки и вече няма победа в пет поредни мача от първенството. „Много съм разочарован от резултата, защото бяхме съвсем близо до победата“, заяви треньорът Филипе Луиш. Монако ще посрещне Оксер на 21 ноември.

Останалите резултати

Ница спечели с 2:0 като гост на Анже и събра 17 точки. Брест се наложи с 2:0 над Лион, който остана с 17 точки, а Лориен победи Льо Авър със същия резултат. В неделя бяха отбелязани 16 гола в шест мача от десетия кръг на Лига 1.

Следващият кръг започва на 20 ноември с мача Троа – Льо Авър. На 21 ноември са насрочени срещите Лил – Лион, Монако – Оксер и Ница – Пари Сен Жермен.

Източници: football.fr, beinsports.com, footballwebpages.co.uk