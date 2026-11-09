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Фиорентина и Ювентус си размениха по две попадения

Фиорентина и Ювентус си размениха по две попадения

9 Ноември, 2026 03:33 427 0

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  • футбол

Двата отбора два пъти повеждаха и два пъти стигаха до равенство в мача от 11-ия кръг на Серия А

Фиорентина и Ювентус си размениха по две попадения - 1
Снимка: sofascore.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Фиорентина и Ювентус завършиха 2:2 в дербито от 11-ия кръг на Серия А. На стадион „Артемио Франки“ домакините на два пъти повеждаха, но съставът на Лучано Спалети успя да изравни и в двата случая.

Фиорентина откри резултата още в 4-ата минута. Матео Пелегрино беше оставен непокрит при изпълнение на корнер и с удар с глава преодоля вратаря на Ювентус Викарио.

Гостите постепенно увеличиха натиска и стигнаха до изравняване в 32-рата минута. Рандал Коло Муани проби в наказателното поле и подаде към Ник Волтемаде, който насочи топката във вратата. Малко по-късно Волтемаде можеше да отбележи и втори гол, но Давид де Хеа спаси удара му.

Фиорентина отново излезе напред в 54-ата минута. Анж-Йоан Бонисе Нжиие се ориентира най-бързо в разбъркване пред вратата и изпревари Уестън Маккени, за да направи 2:1.

Ювентус отговори 12 минути по-късно. Глейсон Бремер се възползва от неточна намеса на Де Хеа при центриране от корнер и с глава оформи крайния резултат 2:2. В последните минути домакините имаха възможности за трети гол, но Викарио се намеси при ударите на Марко Брескианини и Франко Мастантуоно.

Спалети: Не успяваме да поддържаме постоянство

След мача треньорът на Ювентус Лучано Спалети заяви, че тимът му реагира добре след допуснатите голове, но не запазва необходимата последователност в представянето си.

„От време на време губим част от увереността и самообладанието си. Понякога решаваме просто да се приберем и да приемем ситуацията, вместо да поемем инициативата и да реагираме“, каза Спалети.

Равенството остави Ювентус сам на седмото място в класирането, докато Фиорентина заема 15-ата позиция с 9 точки. За домакините това беше трети пореден мач без загуба.

В следващия кръг Фиорентина ще гостува на Монца на 23 ноември, а ден по-рано Ювентус ще приеме Венеция.

Източници: legaseriea.it, juventus.com, sport.sky.it


Италия
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