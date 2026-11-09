Карик остава в Манчестър Юнайтед след лудото 4:4 с Вила

Майкъл Карик заяви, че не обмисля оставка и очаква да продължи начело на Манчестър Юнайтед след драматичното 4:4 с Астън Вила на „Олд Трафорд“. Равенството остави домакините на 18-о място във Висшата лига с осем точки от 10 мача, а серията им без победа в първенството достигна осем срещи.

„Не обмислям това. Напълно съм наясно в каква посока трябва да върви клубът – трябва да печелим мачове“, каза Карик. По думите му Манчестър Юнайтед не е спечелил достатъчно срещи, но той очаква да продължи работата си, да запази позитивите от двубоя и да ограничи грешките.

„Има повече от достатъчно позитиви. Просто в определени моменти сами си правим нещата прекалено трудни“, добави треньорът. Той защити Диого Далот, който беше освиркан от част от публиката след смяната си, и заяви, че португалецът „дава абсолютно всичко“ за отбора.

Два обрата и осем гола

Астън Вила поведе с 2:0 още в началото. Алисън се разписа в 59-ата секунда, а Никола Джаксън удвои аванса в четвъртата минута. Манчестър Юнайтед върна едно попадение чрез Бруно Фернандеш от дузпа в 16-ата минута, а Юри Тилеманс изравни малко преди почивката.

Гостите отново се откъснаха в резултата след попадение на Джон Макгин от дузпа и гол на Леон Горецка, но домакините стигнаха до изравняване в добавеното време. Джошуа Зиркзее намали на 3:4 във втората минута след края на редовните 90, а Патрик Доргу вкара с глава в 96-ата минута.

Манчестър Юнайтед получи точка, въпреки че за втори път в мача изоставаше с два гола. Астън Вила пропусна възможността да спечели и остана на десето място, но серията му без загуба в първенството достигна шест мача.

Емери: Изпуснахме два гола преднина

Унай Емери определи края на срещата като много разочароващ за Астън Вила. „Ядосан съм от ситуацията, не от футболистите. Изпуснахме възможността да имаме още две точки“, каза испанският треньор пред Sky Sports.

Емери обясни и защо е тръгнал към тунела преди последния съдийски сигнал. Той заяви, че е сметнал мача за приключил след изравнителния гол в 96-ата минута. Вила оспори ситуацията около попадението, тъй като вратарят на Юнайтед Сен Ламенс влезе в контакт с вратаря на гостите Зион Сузуки при корнера, но голът остана зачетен след проверка с ВАР.

Следващият мач на Манчестър Юнайтед във Висшата лига е гостуване на Ливърпул на 22 ноември. Астън Вила приема Съндърланд на 21 ноември.

Източници: theguardian.com, skysports.com, nbcsports.com