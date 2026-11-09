ПСВ оглави Ередивизи след грешката на Фейенорд

ПСВ Айндховен е новият лидер в Ередивизи след неделните мачове от 12-ия кръг. Тимът спечели с 5:2 при гостуването си на Камбюр и събра 26 точки, докато Фейенорд остана с 25 след зрелищната загуба с 3:5 от Херенвеен.

Фейенорд поведе с 2:0 в Хееренвеен чрез Анис Хадж Муса и Начо Фери, но домакините обърнаха мача още до средата на второто полувреме. Маас Вилемсен намали в добавеното време на първата част, а Леви Сманс изравни две минути след почивката.

Ринго Меервелд даде преднина на Херенвеен в 61-вата минута. Сем Стейн върна равенството за Фейенорд осем минути по-късно, но Меервелд оформи хеттрика си с попадения в 84-тата и 90+3-тата минута. Загубата беше първа за ротердамския тим в първенството през сезона и пети пореден мач без победа във всички турнири.

ПСВ се възползва от подаръка

ПСВ не остави съмнения при гостуването си на Камбюр. Свен Майнанс вкара в първата, 15-тата и 80-тата минута, а Рубен ван Бомел добави още един гол в 19-тата. За домакините се разписаха Ники Сурен и Иван Хенстра, преди Айони Сантос да оформи крайното 5:2 в добавеното време.

Така отборът от Айндховен изпревари Фейенорд с една точка и поведе в класирането. Победата дойде в момент, в който конкурентите от върха не успяха да се възползват напълно от грешката на досегашния лидер.

Аякс изпусна аванс от два гола

Аякс поведе с 2:0 като гост на Твенте, но завърши 2:2. Толувасе Арокодаре откри резултата още в третата минута, а Райане Бунида удвои преднината на амстердамския тим в 66-ата.

Домакините намалиха чрез автогол на Дийс Янсе, а Ваут Вегхорст изравни от дузпа в петата минута на добавеното време. Точката остави Аякс на второ място с 25 пункта, но тимът не успя да се изкачи на върха.

АЗ също остана в битката

„Твенте беше по-добрият отбор, но срещу такъв силен съперник това е добър резултат“, заяви треньорът на Аякс Мичел Санчес.

АЗ Алкмаар победи Грьонинген с 4:3 след обрат и късен гол от дузпа. Мекс Меердинк се разписа два пъти, включително в първата минута на добавеното време. За домакините вкараха още Аюб Офкир и Коопмайнерс, а Грьонинген отговори с попадения на Якоб Ондрейка, Бриньолфур Вилумсон и Том ван Берген.

АЗ заема петото място с 23 точки, само на три от лидера ПСВ. Твенте е четвърти с 24. След паузата за националните отбори Фейенорд ще приеме Екселсиор на 21 ноември, докато ПСВ ще търси защита на първата позиция в следващия кръг.

Източници: nltimes.nl, vi.nl, footballwebpages.co.uk