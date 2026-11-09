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Порто остана безгрешен, Бенфика спечели в добавеното време

Порто остана безгрешен, Бенфика спечели в добавеното време

9 Ноември, 2026 06:32 422 0

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Порто води с пет точки пред Бенфика след 11-ия кръг, а Спортинг е трети. Следващият голям сблъсък е между Порто и Спортинг на 29 ноември

Порто остана безгрешен, Бенфика спечели в добавеното време - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Порто продължава без загуба в португалското първенство. Лидерът спечели с 2:1 при гостуването си на Витория Гимараеш и записа 11-а победа в 11 кръга, с което събра 33 точки.

Борха Сайнс откри резултата в 38-ата минута, а Аланзиньо възстанови равенството за домакините в 77-ата. Мартим Фернандеш донесе трите точки на Порто с гол четири минути преди края. Според „Диариу де Нотисиас“ шампионите вече са на две победи от изравняване на най-добрия старт в историята на клуба – 13 последователни успеха от сезон 1939/40.

Бенфика изостава с пет точки

Бенфика остана втори, но трябваше да чака до четвъртата минута на добавеното време, за да спечели с 3:2 срещу Естрела да Амадора. Джанлука Престиани даде преднина на гостите в 26-ата минута, но Ловро Звонарек изравни в началото на второто полувреме.

Автогол на Бернардо Шапо в 68-ата минута отново изведе Бенфика напред, а Леандро Антонети направи 2:2 в 76-ата. Вангелис Павлидис реши мача в 90+4-ата минута. Гръцкият нападател вече има 11 гола и е лидер при реализаторите. Бенфика е с 28 точки – на пет зад Порто и на четири пред третия Спортинг.

„Не искам да говоря за титлата. Предпочитам да мислим мач за мач. Трябва да запазим смирението си“, заяви Павлидис пред Sport TV.

След победата нападателят посочи и проблемите в играта на своя отбор. По думите му Бенфика трябва да защитава по-добре, след като два пъти е допуснал изравняване в Амадора.

Брага се изкачи, Маритимо чака отложен мач

Спортинг Брага спечели с 1:0 при гостуването си на Рио Аве. Рикардо Орта отбеляза единствения гол от дузпа в 67-ата минута. Брага е осми с 14 точки, докато Рио Аве остава предпоследен със седем.

Жил Висенте направи обрат и победи Санта Клара с 2:1. Домакините поведоха след автогол на Антонио Еспигарес, но Уолас Франса и Мурило донесоха успеха на гостите. Насионал се наложи с 1:0 над Академико Визеу и се изкачи до 13-ото място.

Мачът между Естрил и Маритимо не се проведе, след като тимът от Мадейра не успя да пътува до континенталната част. Затова двата отбора имат по 10 изиграни срещи, докато повечето тимове вече са с 11.

Следващият кръг е в края на ноември

Първенството ще бъде прекъснато заради ангажименти на националните отбори и турнира за Купата на Португалия. 12-ият кръг започва на 27 ноември с мача Маритимо – Насионал, а на 29 ноември Порто приема Спортинг в един от ключовите двубои за върха.

Източници: dn.pt, diadejogo.pt


Португалия
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