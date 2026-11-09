Любовният живот на Яник Синер отново в центъра на медийното внимание на Апенините

Личният живот на световния номер едно Яник Синер отново се превърна в основна тема за италианските медии. Според множество информации връзката на тенисиста с модела Лайла Хасанович вече е приключила.

Красавицата беше неотлъчно до него по време на редица важни турнири през миналата година, включително триумфа му на Финалите на ATP в Торино. Сега обаче спекулациите за тяхната раздяла се засилват, подкрепени и от публикация на датчанката в Инстаграм, с която тя загатва за евентуално преместване в Съединените щати.

Нови слухове: Свързват Синер с Грета Галаси

На фона на слуховете за раздяла, пресата в Италия вече спряга името на Синер с друга популярна личност – Грета Галаси. В миналото тя е представлявала страната на престижния конкурс „Мис Свят“, след като започва участието си в него едва на 17-годишна възраст, а преди това се е занимавала активно с волейбол.

Любовният живот на италианския шампион и преди е привличал огромно внимание – от авантюрата му с руската тенисистка Анна Калинская до настоящите спекулации, които със сигурност ще продължат да вълнуват жълтата преса.

Желанието за уединение и защитата на близките

Въпреки постоянния интерес, Яник Синер многократно е споделял, че предпочита да запази личния си свят далеч от светлините на прожекторите, признавайки колко е трудно да поддържаш връзка при непрекъснатите пътувания в тура:

„Пътувам много и по време на турнири. Много съм концентриран. Но мисля, че е прекрасно нещо, когато намериш правилната любов като всички останали... Искам да предпазя хората, които са най-близо до мен, като ги държа далеч от това. Приемам го като малка задача за изпълнение, почти като дълг“, споделя тенисистът.

Дали слуховете за новия му романс с Грета Галаси отговарят на истината, или италианецът е насочил цялото си внимание към спортните си изяви, предстои да разберем.