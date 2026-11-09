Девет футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за националните си отбори

Общо девет играчи на ЦСКА ще се присъединят към националните си тимове за предстоящите международни срещи през ноември. Сред повиканите има представители на България, Кипър, Беларус, Централноафриканската република и Бенин.

Единственият футболист на „червените“, получил повиквателна за мъжкия национален отбор на България, е един от капитаните на тима Теодор Иванов. Защитникът попадна в състава на селекционера за двубоите от Лигата на нациите срещу Исландия на 13 ноември в Пловдив и Естония на 16 ноември като гост.

Трима представители на ЦСКА – Алекс Тунчев, Веселин Бачев и Стефан Крумов, бяха повикани в юношеския национален отбор на България до 19 години. Пред младите „лъвове“ предстоят три срещи от европейските квалификации. На 11 ноември от 16:00 часа те ще играят срещу Гибралтар, на 14 ноември по същото време ще се изправят срещу Латвия, а на 17 ноември от 14:30 часа ще приключат участието си в турнира с двубой срещу Молдова. Всички мачове ще се проведат на стадион „Берое“ в Стара Загора.

Йоанис Питас получи повиквателна за националния тим на Кипър. Нападателят ще има възможност да помогне на страната си в срещите от Лигата на нациите срещу Армения като гост на 12 ноември и Черна гора у дома на 15 ноември.

Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг пък ще бъдат част от състава на Беларус за двубоите срещу Сан Марино на 12 ноември и Албания на 15 ноември. Първата среща ще се играе на терена на съперника, а втората – на неутрален стадион в Унгария.

Останалите двама национали на ЦСКА са Исак Соле и Тамиму Уору. Те ще представят съответно Централноафриканската република и Бенин в две директни срещи помежду им от квалификациите за Купата на африканските нации. Двубоите са насрочени за 12 и 16 ноември, като домакинството ще бъде разменено.

От ЦСКА пожелаха успех на всички свои футболисти в предстоящите мачове с националните екипи.