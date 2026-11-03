Добри новини за Малена Замфирова: Завръщането ѝ на пистата е все по-близо

Една от водещите фигури в българския сноуборд Тервел Замфиров разкри обнадеждаващи подробности за възстановяването на своята сестра Малена. В интервю за NOVA той сподели, че напредъкът ѝ е впечатляващ и първото ѝ завръщане на сняг може да се случи съвсем скоро.

„Малена влиза във форма с учудващи темпове. Лекарите са безкрайно впечатлени от начина, по който се възстановява. Това обаче се дължи основно на добрия план за физиотерапия, както и на желязната дисциплина и воля от нейна страна“, разказа Тервел.

Още на следващия ден двамата трябва да отпътуват за Австрия, където Малена ще направи първите си завои на сняг след възстановяването. Тервел изрази надежда, че сестра му ще успее да се върне към състезанията още през настоящия сезон, но подчерта, че окончателна яснота ще има след първите ѝ тренировки на пистата.

Българският състезател коментира и развитието на сноуборда у нас. Той изрази висока оценка за работата на федерацията и подчерта значението на инвестициите в младите таланти и подобряването на условията за подготовка.

„Колкото повече деца се развият, толкова повече конкуренция ще имаме и ние като състезатели. Това винаги помага и те дърпа напред, защото в крайна сметка силата е в отбора, не в индивидуалните атлети“, заяви Замфиров.

По отношение на собствените си цели Тервел разкри, че ще насочи основните си усилия към два от най-важните форуми през сезона – стартовете от Световната купа в Банско и Световното първенство.

„Стремя се да се представям максимално добре на всеки старт, но ако трябва да откроя най-важните, това категорично са Световната купа в Банско и Световното първенство. Именно към тях ще насоча подготовката и енергията си“, добави българският сноубордист.