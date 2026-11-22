Футболната програма в неделя започва с мачове от българското първенство и продължава с двубои от водещите европейски шампионати. Централният акцент е дербито между Ливърпул и Манчестър Юнайтед от 18:30 ч. по Диема Спорт 2. В същия часови пояс Вердер Бремен приема Хамбургер по Диема Спорт 3. Програмата включва още MotoGP, финалния турнир по тенис в Торино, волейбол от Италия и срещи от NFL.

Български футбол и големите първенства

13:00 ч.: Ботев Враца – ЦСКА 1948, Диема Спорт.

Ботев Враца – ЦСКА 1948, Диема Спорт. 15:30 ч.: Левски – Локомотив София, Диема Спорт.

Левски – Локомотив София, Диема Спорт. 18:00 ч.: Ботев Пловдив – ЦСКА, Диема Спорт.

Ботев Пловдив – ЦСКА, Диема Спорт. 15:00 ч.: Барселона – Виляреал, MAX Sport 4.

Барселона – Виляреал, MAX Sport 4. 16:30 ч.: Аугсбург – Майнц, Диема Спорт 3.

Аугсбург – Майнц, Диема Спорт 3. 18:30 ч.: Ливърпул – Манчестър Юнайтед, Диема Спорт 2.

Ливърпул – Манчестър Юнайтед, Диема Спорт 2. 18:30 ч.: Вердер Бремен – Хамбургер, Диема Спорт 3.

Вердер Бремен – Хамбургер, Диема Спорт 3. 19:00 ч.: Милан – Фрозиноне, MAX Sport 3.

Милан – Фрозиноне, MAX Sport 3. 21:45 ч.: Аталанта – Интер, MAX Sport 3.

Аталанта – Интер, MAX Sport 3. 22:00 ч.: Хетафе – Атлетико Мадрид, MAX Sport 4.

В програмата на Ла Лига са включени още Сантандер – Реал Сосиедад от 17:15 ч. и Осасуна – Малага от 19:30 ч., и двата по MAX Sport 4. В Серия А по-рано през деня са двубоите Ювентус – Венеция от 13:30 ч. и Болоня – Удинезе от 16:00 ч. по MAX Sport 3.

Тенис, мотори и волейбол

Финалният турнир Nitto ATP Finals в Торино продължава с мачове от 16:00 и 19:00 ч. по MAX Sport 1. В моторните спортове загрявката за Голямата награда на Португалия в MotoGP е от 10:50 ч., състезанието Moto3 започва в 11:50 ч., Moto2 е от 13:15 ч., а основното състезание в MotoGP е насрочено за 15:00 ч. Всички предавания са по MAX Sport 2.

От 19:00 ч. по същия канал е волейболният мач Лубе Чивитанова – Порденоне от италианската Серия А1. По-късно вечерта MAX Sport 1 излъчва мача Левски – Берое от българското волейболно първенство от 21:00 ч.

Баскетбол и NFL

В баскетболната програма са Билбао – Баскония от 13:00 ч. по Диема Спорт 2 и Атланта Хоукс – Детройт Пистънс от 22:30 ч. по Диема Спорт. В NFL Детройт Лайънс среща Тампа Бей Бъканиърс от 21:00 ч., а Ню Йорк Джайънтс играе с Джаксънвил Джагуарс от 23:20 ч. И двата мача са по MAX Sport 2.