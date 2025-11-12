Новини
Весела Лечева гостува на Египетския олимпийски комитет, подписа се в книгата на музея в Кайро

12 Ноември, 2025 20:43 502 6

  • бок-
  • весела лечева -
  • египетския олимпийски комитет-
  • генералния секретар -
  • хазем хосни-
  • президент-
  • федерация -
  • стрелба -
  • assf-
  • федерация по стрелба

В момента страната е домакин на Световното първенство по стрелба

Весела Лечева гостува на Египетския олимпийски комитет, подписа се в книгата на музея в Кайро - 1
Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на Египетския олимпийски комитет днес. Лечева разговаря с генералния секретар Хазем Хосни, който също така е президент на Африканската федерация по стрелба (ASSF) и на Египетската федерация по стрелба.

В момента Кайро е домакин на Световното първенство по стрелба с над 700 състезатели, като спортната база, която е разположена във военен комплекс, впечатлява със своите мащаби.

Лечева и Хосни разговаряха за сътрудничеството между двата олимпийски комитета – размяна на опит и кадри, възможности за използване на спортните бази в двете държави.

Догодина друг африкански град - Дакар е домакин на Младежките олимпийски игри. Лечева и Хосни обсъдиха готовността на контитента да приеме за първи път толкова голямо състезание.

След разговора в централата в Кайро, двукратната олимпийска медалистка и петкратна световна шампионка по стрелба посети и Олимпийския музей на страната. Там тя остави своя подпис в книгата за гости.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 1 Отговор
    Абе по доброто зло е Лечева ...онази пмк стифка беше заприличала на Девил ...не беше човек за пред хората и света

    20:46 12.11.2025

  • 2 ?????

    5 0 Отговор
    Абе и Весела и Стефка не са цветя за мирисане, но Лечева все пак спечели изборите по някакъв начин.
    Стефка ги призна, а пък после я подсетиха че не ги признава.

    20:47 12.11.2025

  • 3 Питане

    1 3 Отговор
    А Манол Велев беше ли с "ВЕСЕЛАта вдовица" ???

    21:01 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    АЗ КАТО КОМУНИСТ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА
    ЗАЩО СОЦИАЛИСТКАТА ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА ИМА ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ :)

    21:21 12.11.2025

  • 6 СЕВЕРОЗАПАДА

    2 0 Отговор
    В ТАЗИ КНИГА САМО ПРОСТИТУТКИ ЛИ СЕ ПОДПИСВАТ, А?

    21:32 12.11.2025

