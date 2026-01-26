Кървава баня и 11 убити след футболен мач в Мексико

Въоръжени мъже откриха огън на футболен стадион в Мексико, при което загинаха най-малко 11 души, а други 12 бяха ранени, предават световните агенции.

Инцидентът е станал в неделя в град Саламанка, след края на футболен мач.

По информация на кмета на града Сесар Прието, стрелците са пристигнали на стадиона непосредствено след срещата и са открили безразборен огън по присъстващите.

Десет човека са загинали на място, а още един е починал по-късно в болница. Сред ранените има жена и дете.

Прокуратурата на щата Гуанахуато е започнала разследване и координира действията си с федералните власти с цел засилване на мерките за сигурност в района. Именно Гуанахуато отчете най-високия брой убийства в страната през изминалата година.

