Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кървава баня и 11 убити след футболен мач в Мексико

Кървава баня и 11 убити след футболен мач в Мексико

26 Януари, 2026 12:29 723 2

  • мексико-
  • футболен мач-
  • футбол-
  • убити-
  • стрелба

Инцидентът е станал в неделя в град Саламанка

Кървава баня и 11 убити след футболен мач в Мексико - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Въоръжени мъже откриха огън на футболен стадион в Мексико, при което загинаха най-малко 11 души, а други 12 бяха ранени, предават световните агенции.

Инцидентът е станал в неделя в град Саламанка, след края на футболен мач.

По информация на кмета на града Сесар Прието, стрелците са пристигнали на стадиона непосредствено след срещата и са открили безразборен огън по присъстващите.

Десет човека са загинали на място, а още един е починал по-късно в болница. Сред ранените има жена и дете.

Прокуратурата на щата Гуанахуато е започнала разследване и координира действията си с федералните власти с цел засилване на мерките за сигурност в района. Именно Гуанахуато отчете най-високия брой убийства в страната през изминалата година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    5 1 Отговор
    Масова стрелба и 11 убити??

    ТОЗИ Мексикански щат ВЕДНАГА ТрАмпи да го включи в САЩ!

    Ще пасне идеално на националния менталитет,
    а и без това оттатък оградата над 60% са си живи мексианци!

    12:45 26.01.2026

  • 2 пътник

    1 0 Отговор
    Дивашка работа.

    13:22 26.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ