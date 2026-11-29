Ипсуич и Астън Вила завършиха 2:2 на „Портман Роуд“ в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Гостите два пъти излизаха напред, но домакините намериха отговор и спечелиха точка, която прекъсна серията им от две поредни загуби в първенството.

Алисън откри резултата в 16-ата минута след подаване на Йохан Манзамби. Ипсуич реагира веднага и само две минути по-късно Емерсон изравни. В 26-ата минута Жоао Гомеш възстанови преднината на Астън Вила с атрактивно изпълнение след корнер на Джон Макгин.

Крайното 2:2 беше оформено в 56-ата минута. Хулио Енсисо проби по десния фланг на защитата на гостите и центрира към Лейф Дейвис, който се разписа с глава. В края вратарят на Ипсуич Кристиан Уолтън спаси удари на Макгин и Пау Торес, а стражът на Астън Вила Зион Сузуки отрази далечен изстрел на Енсисо.

О'Нийл: Справедлив резултат и добра точка

Мениджърът на Ипсуич Гари О'Нийл заяви пред „Би Би Си“, че тимът му е показал характер, въпреки че е изоставал два пъти. „Справедлив резултат и добра точка за нас“, каза той.

О'Нийл посочи, че Астън Вила е владеела повече топката, но Ипсуич е запазил опасността си в атака. Според него отборът трябва да подобри защитата си, без да губи агресивния си стил. Лейф Дейвис също акцентира върху реакцията на тима и заяви пред „Скай Спортс“, че играчите са показали характер след разочароващото поражение от Тотнъм.

Емери вижда подобрение, но и пропуснати възможности

Унай Емери прие равенството като закономерен резултат, но подчерта, че Астън Вила е създала достатъчно положения, за да спечели. „Трябва да продължим напред“, заяви испанският треньор пред телевизията на Висшата лига.

Емери отбеляза, че атакуващата игра е била по-добра в сравнение с последните мачове срещу Галатасарай и Съндърланд. Той обаче призна, че тимът му е допуснал грешки при двата гола на Ипсуич, включително след статично положение.

Равенството е четвърто поредно за Астън Вила във Висшата лига, а серията без победа във всички турнири достигна седем мача. В същото време отборът остава непобеден в осем последователни срещи от първенството. Анализът на beIN Sports отчете 21 удара за гостите срещу 14 за Ипсуич, но домакините използваха по-ефективно ключовите си моменти.

Според анализа на „Би Би Си“ Ипсуич е загубил само два от шестте си домакински мача през сезона. Тимът обаче продължава да допуска гол във всеки от последните си 31 мача във Висшата лига.

Ипсуич ще гостува на Ковънтри на 1 декември, а ден по-късно Астън Вила приема Евертън.

Източници: aol.com, prod.beinsports.com, birminghamworld.uk