Два мача от 12-ия кръг на Висшата лига са в програмата в Англия днес. Лийдс приема Ковънтри на „Еланд Роуд“ от 17:00 часа българско време, а от 19:30 часа Ипсуич ще бъде домакин на Астън Вила на „Портман Роуд“. Двубоят между Ипсуич и Астън Вила е избран за телевизионно излъчване по Sky Sports във Великобритания.

Лийдс влиза в мача в серия от две победи и заема шесто място в класирането. Отборът на Даниел Фарке спечели с 1:0 срещу Тотнъм, а след това постигна убедителен успех с 4:1 при гостуването си на Челси. Ноа Окафор отбеляза два гола на „Стамфорд Бридж“, а победата изкачи Лийдс до позиция в горната част на таблицата.

„Белите“ са допуснали девет гола в първите си 11 шампионатни срещи. Според анализа на Висшата лига Ковънтри има само една победа като гост през сезона и е отбелязал три гола в петте си мача извън дома. Тимът е 15-и с 12 точки, но идва след успех с 3:2 срещу Кристъл Палас.

Астън Вила търси изход от серията без победа

Астън Вила е 12-а с 14 точки, докато Ипсуич заема 17-ото място с 11 точки. Домакините загубиха с 0:2 от Тотнъм в последния кръг, а защитата им е допуснала 22 гола в 11 срещи. Ипсуич има само една победа като гост през сезона, но днешният мач ще се играе на „Портман Роуд“.

Отборът на Унай Емери няма победа в последните си шест мача във всички турнири и записа три поредни равенства във Висшата лига. Последният от тях беше 0:0 със Съндърланд. „Подобряваме се, ставаме по-добри и в известна степен се чувстваме уверени, но има и други неща, които трябва да подобрим“, заяви Емери преди двубоя.

Матю Кеш се завръща в състава на Астън Вила, след като пропусна мачовете срещу Галатасарай и Съндърланд заради протокола при сътресение. Матео Руджери остава извън групата, а Амаду Онана продължава възстановяването си от дългосрочна контузия.

Какво следва за отборите

След днешните срещи Ковънтри ще приеме Ипсуич на 1 декември. На 2 декември Лийдс ще гостува на Манчестър Сити, а Астън Вила ще бъде домакин на Евертън. На 5 декември Лийдс приема Ипсуич.

Източници: skysports.com, fourfourtwo.com