Атлетик Билбао победи Малага с 4:3 в мач от 14-ия кръг на Ла Лига, но треньорът Един Терзич остана недоволен от начина, по който отборът му завърши срещата. Баските водеха с 4:1 на почивката, а след два гола на Адриан Ниньо през второто полувреме домакините стигнаха до драматичен финал на „Ла Росаледа“. „Доволен съм от трите точки, но съм много ядосан от представянето ни през второто полувреме“, заяви Терзич пред Cadena SER.

Атлетик започна силно и реализира четири попадения преди почивката. Ойхан Сансет откри резултата в 26-ата минута, Алекс Беренгер удвои седем минути по-късно, а Нико Уилямс направи 3:1 в 37-ата минута. Хуго Ринкон се разписа в 43-ата минута. Междувременно Йенс Каюсте беше върнал Малага в мача с гол в 35-ата минута.

„Не искаме да виждаме такова второ полувреме“

След почивката Малага промени поведението си и започна да създава по-големи проблеми на съперника. Адриан Ниньо вкара за 2:4 в 48-ата минута, а в 82-ата минута се възползва от грешка при подаване назад на Аймерик Лапорт към вратаря Унай Симон и оформи крайния резултат. В края Рафа Родригес уцели греда, а домакините имаха възможност да стигнат до изравняване.

„В първата част видяхме потенциала, който този отбор има, а във втората – на какво ниво сме в момента“, коментира Терзич. Той допълни, че играчите трябва да бъдат по-постоянни и че представянето след почивката не бива да се повтаря нито в мачове, нито в тренировките.

Сансет: Победата трябва да ни послужи за урок

Сансет, който отбеляза първия гол, също призна, че Атлетик е загубил контрол върху срещата. „Целта беше да спечелим и я постигнахме, но остава неприятният вкус. Това трябва да ни послужи, за да се поучим“, каза халфът пред AS. Той добави, че попадението може да му помогне да си върне увереността, след като не беше вкарвал от 5 септември.

От лагера на Малага Фунес отдаде силната реакция на домакините на подкрепата от трибуните, но призна, че отборът отново е загубил точки след слаб старт. „Тук не е достатъчно да се състезаваш 45, 60 или 70 минути, защото накрая не успяваш да спечелиш“, заяви треньорът, цитиран от AS. Малага все още няма победа през сезона.

Следващите мачове и реакцията срещу расизма

Атлетик ще гостува на Нумансия във втория кръг за Купата на краля, след което ще приеме Реал Мадрид на „Сан Мамес“ в Ла Лига. След двубоя клубът от Билбао осъди расистки обиди към Иняки и Нико Уилямс от трибуните на „Ла Росаледа“. Малага съобщи, че е идентифициран привърженик и че абонаментната му карта е временно спряна до изясняване на случая.

Източници: as.com, cadenaser.com, elpais.com