Лийдс победи Ковънтри с 3:0 на „Еланд Роуд“ и записа трета поредна победа във Висшата лига. Доминик Калвърт-Люин откри резултата в 40-ата минута, а Шон Лонгстаф се разписа два пъти – в края на първото полувреме и в 66-ата минута.

Лонгстаф имаше ключова роля и при първия гол. Той центрира от свободен удар, а Калвърт-Люин остана непокрит и с глава даде преднина на домакините. Пет минути по-късно халфът удвои аванса с удар от границата на наказателното поле, който рикошира в Тацухиро Сакамото.

Третото попадение отново беше дело на Лонгстаф. Габриел Гудмундсон го изведе с ефектно подаване с пета, а полузащитникът завърши атаката за втория си гол в мача. Така Лонгстаф записа общо два гола и асистенция.

Лийдс продължи силната си серия

Даниел Фарке заложи на същия стартов състав, който започна при победата с 4:1 над Челси в предишния кръг. След успеха над Ковънтри Лийдс се изкачи на шесто място с 20 точки, като изпревари Борнемут с по-добра голова разлика.

Калвърт-Люин имаше възможност да увеличи преднината през второто полувреме, но вратарят на Ковънтри Карл Ръшуърт спаси удара му. Ноа Окафор също беше близо до гол, а Джеймс Богъл пропусна да направи резултата още по-убедителен.

Победата продължи силната серия на Лийдс на „Еланд Роуд“. Отборът на Фарке вече има три последователни успеха в първенството, след като преди това спечели срещу Челси и записа домакински успех над Тотнъм.

Ковънтри остава с проблеми като гост

За Ковънтри поражението е осмо в първите 12 кръга. Тимът на Франк Лампард остана с 12 точки и се намира на 15-о място. Победата над Кристъл Палас с 3:2 в предишния кръг не беше последвана от нов резултат, а представянето на „Еланд Роуд“ остави гостите без отбелязан гол.

Ковънтри има само една победа в първите си шест гостувания през сезона. „Ако си Франк Лампард, трябва да намериш начин да го направиш по-скоро, отколкото по-късно“, коментира анализаторът на Sky Sports Калъм Бишъп по повод представянето на тима далеч от дома.

Следващото изпитание за Лийдс е гостуване на Манчестър Сити на 2 декември. Ковънтри ще пътува до „Олд Трафорд“, където на 5 декември ще срещне Манчестър Юнайтед.

Източници: skysports.com, yorkshireeveningpost.co.uk, manutd.com