Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Алберт Попов започва сезона с цел да надскочи себе си

Алберт Попов започва сезона с цел да надскочи себе си

8 Ноември, 2026 14:11 411 0

  • алберт попов-
  • ски алпийски дисциплини-
  • световна купа по ски-
  • слалом-
  • леви

Българският скиор ще стартира в Световната купа със слалома в Леви. Той влиза в сезона с нов треньор, нов екип и високи цели

Алберт Попов започва сезона с цел да надскочи себе си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Алберт Попов започва новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини със слалома в Леви. Българският състезател влиза в кампанията с нов треньор, промени в екипа и ясна цел – да подобри представянето си спрямо миналия сезон.

„Всеки сезон целта е да надскочиш предишния“, заяви Попов в интервю за БНТ. Той определи изминалата кампания като една от по-слабите за себе си, но вярва, че промените могат да му помогнат да бъде постоянен в повече състезания, а не само в отделни стартове.

Нов треньор и по-тактически подход

Попов разказа, че с новия си треньор са намерили общ език още при първия по-дълъг разговор. Според скиора треньорът е преценил, че не е необходимо да променя основно техниката му, а да работи за по-бързо и по-прецизно изпълнение.

„Няма да те променяме, а просто да те направим по-бърз“, предал му треньорът.

На 29 години Попов вече обръща по-голямо внимание на особеностите на всяко трасе. Той обясни, че на някои стартове правилната тактика и преценката кога да се запази могат да донесат по-добър резултат от максималния риск.

Фокус върху слалома

В началото на сезона Попов ще бъде концентриран основно върху слалома. Подготовката му е била планирана поравно между слалом и гигантски слалом, но топлото време е ограничило тренировките на ледници. Почти цялата работа е преминала в закрити зали в Германия, където възможностите за подготовка в гигантски слалом са ограничени.

Българинът е направил две тренировки в дисциплината и не изключва участие в старт от Световната купа, ако се почувства достатъчно подготвен. Засега той отчита подобрение с новите си ски в равните участъци – зона, в която по-ниският му ръст според него обикновено го поставя в по-неизгодна позиция спрямо по-високите състезатели.

Януари и февруари са ключови

Попов очаква най-силният период от сезона да бъде през януари и февруари. По думите му през януари са предвидени шест старта в слалома – почти половината от календара в дисциплината, докато през февруари има едно състезание.

Скиорът заяви, че ще продължи да се състезава, докато вярва, че има шанс за победа. Той подчерта, че и класиране в топ 20 е значимо при настоящата конкуренция, но личните му цели са по-високи.

Попов смята, че успехите му са върнали вниманието към България в световните ски. Той се надява резултатите му да насърчат повече деца да започнат да тренират, макар да признава, че пътят в този спорт е труден и изисква продължителна работа.

Източници: bntnews.bg


Финландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове