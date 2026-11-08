Алберт Попов започва сезона с цел да надскочи себе си

Алберт Попов започва новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини със слалома в Леви. Българският състезател влиза в кампанията с нов треньор, промени в екипа и ясна цел – да подобри представянето си спрямо миналия сезон.

„Всеки сезон целта е да надскочиш предишния“, заяви Попов в интервю за БНТ. Той определи изминалата кампания като една от по-слабите за себе си, но вярва, че промените могат да му помогнат да бъде постоянен в повече състезания, а не само в отделни стартове.

Нов треньор и по-тактически подход

Попов разказа, че с новия си треньор са намерили общ език още при първия по-дълъг разговор. Според скиора треньорът е преценил, че не е необходимо да променя основно техниката му, а да работи за по-бързо и по-прецизно изпълнение.

„Няма да те променяме, а просто да те направим по-бърз“, предал му треньорът.

На 29 години Попов вече обръща по-голямо внимание на особеностите на всяко трасе. Той обясни, че на някои стартове правилната тактика и преценката кога да се запази могат да донесат по-добър резултат от максималния риск.

Фокус върху слалома

В началото на сезона Попов ще бъде концентриран основно върху слалома. Подготовката му е била планирана поравно между слалом и гигантски слалом, но топлото време е ограничило тренировките на ледници. Почти цялата работа е преминала в закрити зали в Германия, където възможностите за подготовка в гигантски слалом са ограничени.

Българинът е направил две тренировки в дисциплината и не изключва участие в старт от Световната купа, ако се почувства достатъчно подготвен. Засега той отчита подобрение с новите си ски в равните участъци – зона, в която по-ниският му ръст според него обикновено го поставя в по-неизгодна позиция спрямо по-високите състезатели.

Януари и февруари са ключови

Попов очаква най-силният период от сезона да бъде през януари и февруари. По думите му през януари са предвидени шест старта в слалома – почти половината от календара в дисциплината, докато през февруари има едно състезание.

Скиорът заяви, че ще продължи да се състезава, докато вярва, че има шанс за победа. Той подчерта, че и класиране в топ 20 е значимо при настоящата конкуренция, но личните му цели са по-високи.

Попов смята, че успехите му са върнали вниманието към България в световните ски. Той се надява резултатите му да насърчат повече деца да започнат да тренират, макар да признава, че пътят в този спорт е труден и изисква продължителна работа.

Източници: bntnews.bg