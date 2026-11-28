Пари Сен Жермен приема Лориен на „Парк де Пренс“ в мач от 12-ия кръг на Лига 1. Срещата започва в 20:45 часа българско време и ще бъде излъчена по Ligue 1+.

ПСЖ влиза в двубоя като лидер в класирането с 26 точки от 11 мача. Тимът на Луис Енрике има осем победи, две равенства и една загуба, а в първенството е в серия от осем поредни успеха.

Лориен заема десетото място с 16 точки и баланс от четири победи, четири равенства и три загуби. Отборът е допуснал само девет гола, което го поставя сред най-стабилните защити в шампионата. В последните си четири срещи обаче Лориен има само една победа.

Луис Енрике очаква труден мач

Парижани ще трябва да реагират след равенството 2:2 с Рома в Шампионската лига, което прекъсна серията им от 12 поредни победи във всички турнири. В предишния кръг на Лига 1 ПСЖ спечели с 3:2 като гост на Ница.

„Миналата година не спечелихме нито един от двата си мача срещу Лориен. Това е достатъчно, за да разберем колко труден ще бъде двубоят“, заяви Луис Енрике. Треньорът определи съперника като отбор, който защитава компактно, играе с голяма солидарност и оставя малко пространство и време за действие.

Лориен завърши наравно в двата си мача срещу ПСЖ през миналия сезон, а общият баланс в последните пет срещи между двата състава е една победа за Лориен, три равенства и една победа за парижани. Лориен е отбелязал гол в осем от последните девет двубоя срещу столичния тим.

ПСЖ без две важни фигури в атака

Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия са извън състава заради контузии. Луис Енрике призна, че клубът остава отворен към възможността да подсили атаката си през зимния трансферен прозорец, но определи подобно решение като трудно.

Очаква се Уорън Заир-Емери да бъде титуляр срещу Лориен. За полузащитника това ще бъде мач номер 200 с екипа на ПСЖ. След домакинството си на Лориен парижани ще гостуват на Тулуза на 4 декември.

Източници: leparisien.fr, lemonde.fr, as.com