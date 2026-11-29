Река Ропотамо е излязла от коритото си край Приморско след интензивните валежи през последното денонощие. Водата е заляла терени и горски площи по поречието на реката, съобщи БНТ.

Към момента главният път между Созопол и Царево е проходим. Няма данни за въведено ограничение по основното трасе заради разлялата се вода.

Предупреждение за нови валежи по Южното Черноморие

Ситуацията се развива на фона на предупреждение на Националния институт по метеорология и хидрология за опасно време в област Бургас.

„За област Бургас предупреждението е и от втора степен (оранжев код) за обилни валежи от дъжд по крайбрежието и от сняг в района на Странджа.“

За крайбрежието е издадено и предупреждение за силен северо-североизточен вятър. Ден по-рано община Царево активира системата BG-Alert заради очаквани бурен вятър, значителни валежи и силно морско вълнение. За района са прогнозирани пориви до 115 км/ч и между 35 и 65 литра дъжд на квадратен метър за 24 часа.

Превантивни мерки в Приморско и Царево

В Приморско временно е спряно осветлението по крайбрежната алея като мярка срещу евентуално заливане на съоръженията. В района на южното Черноморие е прогнозирано вълнение от 4 до 5 бала, а извън заливите до 5-6 бала.

Към момента потвърденото затруднение е свързано с разливането на Ропотамо по прилежащи терени и горски площи. Пътят Созопол–Царево остава проходим, но валежите и силният вятър продължават да създават риск от нови усложнения по Южното Черноморие.

Източници: bntnews.bg, burgasnews.com