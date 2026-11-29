15-метрова ветроходна яхта е изхвърлена на плажа в курорта Албена при силното вълнение по Северното Черноморие. За случилото се съобщава Maritime.bg, откъдето са публикувани и кадри на плавателния съд на пясъка.

Към момента няма данни за пострадали хора, нито е посочено дали на борда е имало екипаж или пътници. Не е съобщено и за мащаба на щетите по яхтата. Официална информация от Морската администрация или местните власти за причините за инцидента не е публикувана.

„Отвързала се е от марината в Балчик“, се твърди в коментар под публикацията.

Това твърдение не е потвърдено от институция и не може да се приема като установена причина за излизането на яхтата на брега.

Подобен случай с находка на плажа през август

Районът между Балчик, Албена и Кранево вече беше във фокуса на службите през август 2026 г., когато морето изхвърли останки от безпилотен летателен апарат на плажа между Албена и Кранево. След подаден сигнал на телефон 112 мястото беше отцепено, а находката беше проверена от компетентните служби. Останките бяха премахнати от плажа.

При сегашния случай предстои да бъде изяснено как яхтата е достигнала до брега и дали ще бъде предприето изтеглянето ѝ. До получаването на официални данни остава непотвърдено дали плавателният съд е бил оставен без надзор в марината, или е попаднал в бедствие в морето.

Източници: petel.bg, pronewsdobrich.bg, btvnovinite.bg