Фирмата, класирана на първо място в обществената поръчка за снегопочистване в община Земен, е отказала да подпише договора и да изведе техниката си на терен преди очаквания снеговалеж. Дружеството е поискало допълнително заплащане, съобщиха от общинската администрация.

С протокол от 23 ноември 2026 г. фирмата е класирана първа с предложена цена от 30 евро на километър без ДДС. Офертата е била с 2 евро на километър по-ниска от тази на втория участник. Според общината отказът е последвал непосредствено след официалната покана за сключване на договор.

„Няма да допуснем земенчани да стават заложници на корпоративен рекет и безотговорно поведение за сметка на общинския бюджет“, заявиха от община Земен.

Администрацията определя случая като саботаж, но не посочва името на дружеството в публикуваната позиция. От общината заявиха, че ще предприемат предвидените в закона действия заради отказа на избрания изпълнител.

Общината разчита на наличния ресурс

Снегопочистването се извършва поетапно във всички населени места на общината чрез мобилизиране на наличната техника и хора. Кметът Михаил Златанов е на терен от предходната вечер и координира разчистването на пътната мрежа. В работата участват и кметските наместници, както и местни жители.

Така общината е била принудена да организира почистването в момент, когато избраният изпълнител не е започнал работа. Предстои да стане ясно какви конкретни действия ще предприеме администрацията по процедурата и дали ще бъде поканен вторият класиран участник.

В бюджета са заложени 59 200 евро

За зимно поддържане и снегопочистване в бюджета на община Земен за 2026 г. са предвидени 59 200 евро. Сумата е част от финансовата рамка на общината за годината и е планирана за дейности, свързани с поддържането на пътищата при зимни условия.

До намиране на трайно решение по обществената поръчка разчистването продължава поетапно във всички населени места на територията на община Земен.

Източници: btvnovinite.bg, 24plovdiv.bg, bta.bg