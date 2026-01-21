Резултати и голмайстори от мачовете в Шампионската лига

Резултати и голмайстори в мачовете от Шампионската лига играни във вторник:
Кайрат - Брюж 1:4
0:1 Александър Станкович 32`
0:2 Ханс Ванакен 38`
0:3 Ромео Вермон 74`
0:4 Брандон Мехеле 86`
1:4 Адилет Садибеков 90+2`
Бодьо/Глимт - Манчестър Сити 3:1
1:0 Каспар Хьог 22`
2:0 Каспар Хьог 24`
3:0 Йенс Хауге 58`
3:1 Раян Шерки 60`
Копенхаген - Наполи 1:1
0:1 Скот МакТоминей 39`
1:1 Джордан Ларсон 72`
Интер - Арсенал 1:3
0:1 Габриел Жезус 10`
1:1 Петър Сучич 18`
1:2 Габриел Жезус 31`
1:3 Викгор Гьокереш 84`
Олимпиакос - Байер Леверкузен 2:0
1:0 Кощиня 2`
2:0 Мехди Тареми 45+1`
Реал Мадрид - Монако 6:1
1:0 Килиан Мбапе 5`
2:0 Килиан Мбапе 26`
3:0 Франко Мастантуоно 51`
4:0 Тило Керер (аг) 55`
5:0 Винисиус 63`
5:1 Джонатан Тезе 72`
6:1 Джуд Белингам, 80`
Спортинг Лисабон - ПСЖ 2:1
1:0 Луис Суарес 74`
1:1 Хвича Кварацхелия 79`
2:1 Луис Суарес 90`
Тотнъм - Борусия Дортмунд 2:0
1:0 Кристиан Ромеро 14
2:0 Доминик Соланке 37`
Виляреал - Аякс 1:2
1:0 Тани Олувасейи 49`
1:1 Оскар Глох 61`
1:2 Оривер Едвардсен 90`
