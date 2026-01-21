Намериха седем мумифицирани гепарда в пещери на Саудитска Арабия

Естествено мумифицирани, добре запазени останки от гепард са открити в пещери в Северна Саудитска Арабия, близо до град Арар. Някои скелетни останки датират отпреди приблизително 4000 години. Според Associated Press, изследователите са открили седем мумии, заедно с костите на 54 други гепарда, от мястото на разкопките, а научният доклад е публикуван в списанието Communications Earth and Environment.

Експертите все още не са сигурни как е станало мумифицирането на откритите гепарди. Сухите условия в пещерите и стабилните температури може да са били фактори. В допълнение към благоприятните условия, труповете биха били защитени от гладни мършояди (птици и хиени). Друг въпрос е защо е имало толкова много гепарди в пещерите. Учените предполагат, че това може да е било мястото, където женските са раждали и са отглеждали малките си.

Според автора на изследването Ахмед Буг от Националния център за дивата природа на Саудитска Арабия, откриването на толкова добре запазени доказателства за гепарди, живеещи в тази част на света толкова дълго време, е „напълно безпрецедентно“.

Гепардите някога са обитавали голяма част от Африка и части от Азия, но впоследствие са претърпели драматичен спад в броя си по целия свят, изчезвайки от 91% от историческата си територия, включително Саудитска Арабия. Това може да се дължи на загуба на местообитания поради недостиг на плячка, както и на други фактори. Историческите наблюдения показват, че гепардите са обитавали Арабския полуостров до периода между 1838 и 1977 г.

Авторите на изследването смятат, че ДНК анализът на останките ще помогне в бъдещите усилия за реинтродукция - преселване и повторно заселване на гепарди в райони, където някога са обитавали исторически, но по някаква причина са изчезнали.