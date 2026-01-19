Новини
България »
Илияна Йотова - първата жена президент на България

19 Януари, 2026 22:13 1 610 94

  • илияна йотова-
  • президент

Тя направи темата за българите в чужбина своя кауза

Илияна Йотова - първата жена президент на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С оставката на Румен Радев, политическата сцена в България навлиза в непознати води, а в центъра на събитията застава една от най-подготвените фигури в държавата – Илияна Йотова. Тя не е просто „вице“, което стои в сянка, а политик с над 30-годишен стаж, преминал през школата на журналистиката, партийната йерархия и европейската дипломация, пише vesti.bg.

Кариерата на Йотова започва пред очите на цяла България. През 90-те години тя е едно от знаковите лица на БНТ. Като водещ на новините и ръководител на актуалните предавания, тя изгражда стил на общуване, който по-късно ще се окаже безценен в политиката – умението да говори директно, да владее емоциите си и да задава неудобни въпроси.

Преходът ѝ от журналистиката към политиката през 1997 г. не е случаен. Тя поема пресцентъра на БСП в един от най-трудните моменти за партията (след събитията от януари 1997 г.), доказвайки, че притежава „железни нерви“ и способност да гради имидж в условия на криза.

Преди да стане вицепрезидент, Илияна Йотова натрупа солиден международен авторитет като евродепутат (2007–2017). В Брюксел тя не беше просто „един от многото“. Тя се превърна в експерт по едни от най-чувствителните теми за Европа:

♦ Миграционната криза: Йотова беше един от основните докладчици по темите за убежището и сигурността.

♦ Борбата с тероризма: Активно участваше в дебатите за общоевропейската сигурност.

♦ Правата на гражданите: Гласът ѝ се чуваше ясно в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

Този европейски бекграунд ѝ дава самочувствието на държавник, който познава механизмите на властта не само в София, но и в сърцето на ЕС.

През 2016 г. мнозина видяха в нейния избор за вицепрезидент на Румен Радев опит за баланс – опитният политически „вълк“ (Йотова) до стратегическия, но неопитен в политиката генерал (Радев). През годините тя доказа, че е лоялен партньор, но и самостоятелен фактор.

Докато Радев се фокусираше върху сигурността, отбраната и геополитическите сблъсъци, Йотова превърна своята роля в мисия за „българската духовност“. Тя направи темата за българите в чужбина своя кауза – не само административно, но и емоционално. Обиколи десетки общности от Тараклия до Чикаго, борейки се за съхраняването на българските училища и език.

Йотова е известна със своя прагматизъм. Тя е сочена за перфектен събеседник – може да цитира френски класици (благодарение на образованието си по френска филология и специализацията в престижната френска школа ENA), но и да разговаря на „ти“ с хората в малките населени места.

♦ Интелект и подготовка: Винаги отлично подготвена с документи и факти.

♦ Дипломатичност: Успява да поддържа диалог дори с политически опоненти, с които Радев е в открита война.

♦ Твърдост: Когато става въпрос за националния интерес (например темата за Северна Македония), тя често е по-категорична и от президента.

Поемайки функциите на държавен глава, Илияна Йотова влиза в историята. Тя наследява една дълбоко разделена политическа класа и общество в очакване на нови избори. Очакванията са тя да внесе повече институционално спокойствие и да използва дипломатическия си опит, за да балансира между амбициите на Радев на политическия терен и нуждата от стабилност на държавния връх.

Кратка биография

Илияна Малинова Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София.

Завършва 9-а Френска езикова гимназия, а през 1989 г. придобива магистърска степен по българска и френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Специализира в Националната школа по администрация (ENA) във Франция и в Центъра по европейски въпроси в Страсбург.

Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия (1990 – 1997 г.), където е репортер, водещ на новини и директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

Политическата си кариера стартира като ръководител на Пресцентъра на БСП (1997 – 2005 г.). Била е народен представител в 40-ото Народно събрание (2005 – 2007 г.) и член на Европейския парламент в продължение на два мандата (2007 – 2017 г.).

През януари 2017 г. встъпва в длъжност като вицепрезидент на Република България, а през 2022 г. започва своя втори мандат на поста.

Владее френски и руски език.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    22 27 Отговор
    България е спасена

    Коментиран от #28

    22:15 19.01.2026

  • 2 По-хубава

    20 17 Отговор
    От Урсулът

    22:16 19.01.2026

  • 3 Герба годухът

    21 13 Отговор
    ВовекиВеков

    22:17 19.01.2026

  • 4 мунчо в затвора!

    29 33 Отговор
    Щях да повърна от тия химни на мунчовицата Йотова, комуноидка и путиноидка, вярно псе на мунчо и противна почти колкото него.

    Коментиран от #12

    22:17 19.01.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦

    22 26 Отговор
    ПОЗОР !!!

    Коментиран от #47

    22:17 19.01.2026

  • 6 ООрана държава

    27 25 Отговор
    Поне на следващите избори няма да ни се налага да гласуваме за по малкото зло. Радев ще помете мафията

    Коментиран от #15

    22:17 19.01.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 11 Отговор
    Сега Лена Бориславова ли е вицепрезидент?💋👩🥳🤣🖕

    22:17 19.01.2026

  • 8 Ура за космонавта.

    17 7 Отговор
    И при това положение е единственият президент който не е избран директно за президент. Скапахте се да се подмазвате. По важно е какво става с БСП.

    Коментиран от #16

    22:18 19.01.2026

  • 9 Костадинов

    17 7 Отговор
    Гудяев я очаква.

    22:19 19.01.2026

  • 10 Спецназ

    16 14 Отговор
    ЯКА Кака- две мнения нЕма по въпроса, Баце!

    Коментиран от #29

    22:19 19.01.2026

  • 11 Сатана Z

    28 16 Отговор
    Не е така.Първата жена президент на България беше Плевнелиева.

    Коментиран от #14, #18, #32

    22:19 19.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 7777

    22 4 Отговор
    Ал Бънди слезе от екран, остана само Пеги.

    22:20 19.01.2026

  • 14 Беше от Монтанските

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Планини.. ХА ха хаааа

    22:21 19.01.2026

  • 15 мунчо в затвора!

    25 19 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Няма по-голямо зло от мунчо, но най-после е без имунитет и прокуратурата ще го погне за Боташ и Пътя на копринката.мунчо копае гроб за другите, ама сам ще падне в него.

    Коментиран от #17, #20

    22:21 19.01.2026

  • 16 Голда

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ура за космонавта.":

    Гобараш

    22:22 19.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 мунчо в затвора!

    19 27 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    В сравнение с мунчо Плевню беше като орел спрямо охлюв.Само путиноидите харесват мунчо.

    Коментиран от #21, #22

    22:23 19.01.2026

  • 19 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    7 6 Отговор
    И ТАЗИ БЕШЕ СЛОЖЕНА ЗА ЛИЦЕ НА БКП....
    В ОТГОВОР НА ОНАЗИ (хубавата)ОТ СДС....😀
    „ЕЕ МИНАХА ГОДИНИ ОСТАРЯХ И АЗ.”шлагер

    22:24 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ОбичамПидали

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "мунчо в затвора!":

    Като теб

    22:26 19.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Р Тошев

    19 9 Отговор
    Първата Не избирана за такава . Наложена от обстоятелствата . Изпълнителка за да няма и предсрочни президентски . От немай -къде. Кой иска комунистически родове да го управляват вече 82 години . Не ли заради техните кражби и наглост бяхте стотина хиляди по улиците само преди месец-два ?

    Коментиран от #62

    22:26 19.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хе!

    13 12 Отговор
    Е, свястна е! Не е калинка!

    22:27 19.01.2026

  • 27 Тодор Правешки

    16 7 Отговор
    Ода в чест на правещата кълбета пред руския офицер в расо комунистка.
    Отврат!!!

    22:28 19.01.2026

  • 28 Тик- Ток

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Това е дъното за България,от една плеймейтка стана президент,в България некадърник до некадърник,всеки работи това което не разбира

    Коментиран от #38, #42

    22:30 19.01.2026

  • 29 Дончо

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    И с буйна рижава грива ,като мен...

    22:33 19.01.2026

  • 30 Исторически парк

    7 17 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    22:38 19.01.2026

  • 31 Въпрос

    14 5 Отговор
    А рая от зайчарника къде е? Нали щеше да става президент?

    22:38 19.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Напред

    14 11 Отговор
    Путин и още 10 партии като на Радев да направи, руските подлоги у нас ще си останат същия брой.

    22:39 19.01.2026

  • 34 Даниел Немитов

    13 9 Отговор
    Ужас!!! Поне не й давайте снимката на тая! Имайте малко милост!

    22:40 19.01.2026

  • 35 Мдааааа

    13 8 Отговор
    От партия БОТАШ желаят на Йотова да си гледа кефа!

    22:42 19.01.2026

  • 36 Живков

    14 9 Отговор
    Е, българите пак доказаха, че са страшно тъпи!

    22:42 19.01.2026

  • 37 Флуудъри

    10 6 Отговор
    Едно и двусричните коментари преобладават, значи ГЕРБ е най-разтревожен.

    22:43 19.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мис Пиги

    11 8 Отговор
    Това, че коленичи пред руснака е показателно накъде ще и е политиката🤣🤣🤣

    Коментиран от #73

    22:44 19.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кошмар

    12 9 Отговор
    Не мога да си представя нищо по- абсурдно и ужасно от това. Това е пладнешки комунистически преврат.

    22:46 19.01.2026

  • 42 Не пиши простотии трол

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Тик- Ток":

    Йотова четеше новини по националната телевизия

    22:50 19.01.2026

  • 43 Минувач

    9 2 Отговор
    Много скоро Шиши ще се прибере в Дубай а мутрата в ЦСЗ !

    22:51 19.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Буда

    7 1 Отговор
    Сбогом на КС и прокурора на мутраците !

    22:52 19.01.2026

  • 46 Сакате да духатели

    5 1 Отговор
    От Редакцията.....

    22:53 19.01.2026

  • 47 Кво общо

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦":

    Има Тракия с Украйна..? Кой клас си уе?

    22:55 19.01.2026

  • 48 Съобщение

    7 6 Отговор
    Сега янките ще извадят досиетата на магистралния крадец и приватизатора на КТБ и няма да има нужда от дронове , както предрече ортака на Сретен в предаването на Цанов !

    22:56 19.01.2026

  • 49 Генерала

    7 6 Отговор
    Ще измете всичкият боклук от държавата !

    22:57 19.01.2026

  • 50 Позор

    6 7 Отговор
    Тая не сме я избирали?! Как стана президент!

    Коментиран от #57

    22:58 19.01.2026

  • 51 Ауууууу

    8 3 Отговор
    Пожарникарчето и ортаците му отекоха !

    22:59 19.01.2026

  • 52 Жена а?....че и президент ?

    5 10 Отговор
    Женска маймуна на палмата? Че и мноо тъъпа впрочем

    23:00 19.01.2026

  • 53 Факт

    6 2 Отговор
    Франкофонията беше договорена от Желю с Митеран. После Борисов закопа проекта. Малко са останалите в управлението от 90-те досега.

    23:00 19.01.2026

  • 54 Факт

    4 1 Отговор
    Франкофонията беше договорена между Желю и Митеран. После Борисов закопа проекта. Малко са останалите в политиката от 90-те досега.

    23:01 19.01.2026

  • 55 Заека

    1 5 Отговор
    Не ли по-важно да се пише за семейство Бекъм?

    Коментиран от #67

    23:01 19.01.2026

  • 56 САЩ

    5 3 Отговор
    Първо ще хванем престъпника с офишорките и банките които са му съдействали в нарушение на Магнитски и после ще намагнитим и другия айдук !

    23:01 19.01.2026

  • 57 Закона

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Позор":

    Не познава, мнения дава.. ТИ си позор.

    23:01 19.01.2026

  • 58 Умря маймуната

    4 8 Отговор
    И вице маймуната стана президент по закона на палмата

    23:01 19.01.2026

  • 59 Анонимен

    0 4 Отговор
    Обичам да гледам как Някой се върти като пумпал.

    23:02 19.01.2026

  • 60 Мислител

    8 2 Отговор
    Край с мутрите и дубайския крадец !

    23:04 19.01.2026

  • 61 Радев Премиер, Йотова Президент

    5 2 Отговор
    И замириса на кафяво...

    23:04 19.01.2026

  • 62 Чети повечко

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Р Тошев":

    Когато избираш президент избирсш и вицепрезидент. Така е и в САЩ. Така че е избранс за такавс два пъти

    23:04 19.01.2026

  • 63 Ами много е куха верно тая

    4 6 Отговор
    Илияна Йотова обаче щом е такъв закона тва е

    23:04 19.01.2026

  • 64 Очуден

    5 1 Отговор
    Абе затова ли магистралния айдук е добил кафяво изражение на физиономията си ? Хихи !

    Коментиран от #86

    23:07 19.01.2026

  • 65 темата за българите в чужбина

    8 3 Отговор
    Е като за руснаците в Гренландия а Илияна Йотова е едно безполезно нищожество . Поне да беше амнистирала някой че за 2 ст. работа да отчете

    23:09 19.01.2026

  • 66 Иван

    5 4 Отговор
    Перфектна биография за политик. И като добавим за нея и като вицепрезидент, че " без никакви отклонениятя доказа, че е лоялен партньор, но и самостоятелен фактор" - България да вдигне гордо глава.

    23:12 19.01.2026

  • 67 Бай Пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Заека":

    Заека - бегай и без да се обръщаш! Да не забравиш да си вземеш ушанката, купена в България.

    23:16 19.01.2026

  • 68 Радев

    5 1 Отговор
    Първо ще отстраним всички от съдебната система , които държат знаковите дела за имамите и после ще ги върнем в прокуратурата ( не тази от седемте джуджета )!

    23:18 19.01.2026

  • 69 Ами така мисля

    5 5 Отговор
    Ей вижте Радев, ама точно пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил.... ама само и партийна субсидия и 6 ...

    23:19 19.01.2026

  • 70 Олеееее....

    2 1 Отговор
    Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия...

    23:21 19.01.2026

  • 71 Олеееее....

    3 2 Отговор
    Политическата си кариера стартира като ръководител на Пресцентъра на БСП (1997 – 2005 г.)

    Коментиран от #81

    23:22 19.01.2026

  • 72 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:23 19.01.2026

  • 73 Бай Пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мис Пиги":

    Вероятно не защото сина й завърши или още учи в Чикаго. И надали ще му съдейства, а и той ще иска да се родее да работи в Русия.

    23:23 19.01.2026

  • 74 Олеееее....

    2 1 Отговор
    И в Европейския парламент в продължение на два мандата . Пълен безполезник

    23:24 19.01.2026

  • 75 Битер Радев

    2 3 Отговор
    ама точно пример за абсолютен безполезник.

    Коментиран от #89

    23:25 19.01.2026

  • 76 И тая същата

    4 2 Отговор
    Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платила

    23:26 19.01.2026

  • 77 Пийпинг ТОМ

    3 1 Отговор
    Съжалявам , че трябва да го кажа , но ПЪРВАТА жена президент не е Йотова , а ПЛЕВНЕЛИЕВ !
    Дано не се обиди човечецът , но с държанието си и захлюпения си вид , напълно го заслужава !

    23:27 19.01.2026

  • 78 рундьо

    1 2 Отговор
    и тоя ще "спасява" България по примера на предходните "спасители" които си натъпкаха туловищата с крадени чужди пари и после ни лук яли ни лук мерисали...

    Коментиран от #85

    23:27 19.01.2026

  • 79 А предполага се, както и досега, че

    1 2 Отговор
    Румислав ще и подсказва на уше 😂

    23:27 19.01.2026

  • 80 Порода

    4 2 Отговор
    Бюджетен паразит. ....същата като Радев

    Коментиран от #82

    23:28 19.01.2026

  • 81 тиквенсониада

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Олеееее....":

    А Бойко не е липочвал и той своята кариера , но не в БСП , а още в БКП ? При това на 18-19 години ! Млад и напет КОМУНИСТ ! Машалла на мочето !

    23:30 19.01.2026

  • 82 Йотова

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Порода":

    Не лъжете, защото аз се жертвам за вас българи! Гласувайте за нас!

    23:30 19.01.2026

  • 83 Днес тройляците

    0 2 Отговор
    на мафията ГЕРБ, ПП и ДБ полудяха! 😄

    23:31 19.01.2026

  • 84 Ами а кажете че не е

    1 1 Отговор
    Тоно порода "Бюджетен паразит" ..ама точно от безполезниците

    23:32 19.01.2026

  • 85 и след като го направи

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "рундьо":

    лум пе ните които са гласували ще гледат тъпо и ще се чудят как се хванаха пак на все същия трик от руските землянки...

    23:33 19.01.2026

  • 86 Тото 1 и Тото 2

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Очуден":

    Де ли е сега Мата Хари да ни го снима ? Може и в Барселона , може и в Турция , а може и в Дубай ! Като пророк , който отваря уста и от нея излиза само ....Ту Тууууу ..Ту Туууууу !

    23:33 19.01.2026

  • 87 Аман верно

    1 1 Отговор
    От подобни паразити. Ама грам полза за бюджета и държавата от подобни индивиди

    23:34 19.01.2026

  • 88 МДАМ

    0 1 Отговор
    Браво Факти, "независими" както винаги...

    23:36 19.01.2026

  • 89 фАНТОМасс

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Битер Радев":

    Битер - значи ГОРЧИВ !
    Правилното е - БЕТЕР ! Значи - повече от .....!
    Опитал си се , ама не ти се е получмило ! Давай пак !

    23:37 19.01.2026

  • 90 Като млада шевраантия, била

    2 1 Отговор
    Изградила стил на общуване, който по-късно щял да се окаже безценен....и била водещ на новините ....олеее

    Коментиран от #93

    23:38 19.01.2026

  • 91 Баба Ванга

    0 0 Отговор
    Руса жена ке оправи България

    23:40 19.01.2026

  • 92 Софийски

    0 0 Отговор
    На тая баща и го заклаха във влака,че беше гепил имота на някакъв човек.

    23:41 19.01.2026

  • 93 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Като млада шевраантия, била":

    Вероятно следващ Президент!

    23:41 19.01.2026

  • 94 Ако това е профил и ценз за лидер

    0 0 Отговор
    Направо да закриваме държавата. Просто е потресаващо

    23:41 19.01.2026

