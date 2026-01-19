Илияна Йотова - първата жена президент на България

С оставката на Румен Радев, политическата сцена в България навлиза в непознати води, а в центъра на събитията застава една от най-подготвените фигури в държавата – Илияна Йотова. Тя не е просто „вице“, което стои в сянка, а политик с над 30-годишен стаж, преминал през школата на журналистиката, партийната йерархия и европейската дипломация, пише vesti.bg.
Кариерата на Йотова започва пред очите на цяла България. През 90-те години тя е едно от знаковите лица на БНТ. Като водещ на новините и ръководител на актуалните предавания, тя изгражда стил на общуване, който по-късно ще се окаже безценен в политиката – умението да говори директно, да владее емоциите си и да задава неудобни въпроси.
Преходът ѝ от журналистиката към политиката през 1997 г. не е случаен. Тя поема пресцентъра на БСП в един от най-трудните моменти за партията (след събитията от януари 1997 г.), доказвайки, че притежава „железни нерви“ и способност да гради имидж в условия на криза.
Преди да стане вицепрезидент, Илияна Йотова натрупа солиден международен авторитет като евродепутат (2007–2017). В Брюксел тя не беше просто „един от многото“. Тя се превърна в експерт по едни от най-чувствителните теми за Европа:
♦ Миграционната криза: Йотова беше един от основните докладчици по темите за убежището и сигурността.
♦ Борбата с тероризма: Активно участваше в дебатите за общоевропейската сигурност.
♦ Правата на гражданите: Гласът ѝ се чуваше ясно в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).
Този европейски бекграунд ѝ дава самочувствието на държавник, който познава механизмите на властта не само в София, но и в сърцето на ЕС.
През 2016 г. мнозина видяха в нейния избор за вицепрезидент на Румен Радев опит за баланс – опитният политически „вълк“ (Йотова) до стратегическия, но неопитен в политиката генерал (Радев). През годините тя доказа, че е лоялен партньор, но и самостоятелен фактор.
Докато Радев се фокусираше върху сигурността, отбраната и геополитическите сблъсъци, Йотова превърна своята роля в мисия за „българската духовност“. Тя направи темата за българите в чужбина своя кауза – не само административно, но и емоционално. Обиколи десетки общности от Тараклия до Чикаго, борейки се за съхраняването на българските училища и език.
Йотова е известна със своя прагматизъм. Тя е сочена за перфектен събеседник – може да цитира френски класици (благодарение на образованието си по френска филология и специализацията в престижната френска школа ENA), но и да разговаря на „ти“ с хората в малките населени места.
♦ Интелект и подготовка: Винаги отлично подготвена с документи и факти.
♦ Дипломатичност: Успява да поддържа диалог дори с политически опоненти, с които Радев е в открита война.
♦ Твърдост: Когато става въпрос за националния интерес (например темата за Северна Македония), тя често е по-категорична и от президента.
Поемайки функциите на държавен глава, Илияна Йотова влиза в историята. Тя наследява една дълбоко разделена политическа класа и общество в очакване на нови избори. Очакванията са тя да внесе повече институционално спокойствие и да използва дипломатическия си опит, за да балансира между амбициите на Радев на политическия терен и нуждата от стабилност на държавния връх.
Кратка биография
Илияна Малинова Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София.
Завършва 9-а Френска езикова гимназия, а през 1989 г. придобива магистърска степен по българска и френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.
Специализира в Националната школа по администрация (ENA) във Франция и в Центъра по европейски въпроси в Страсбург.
Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия (1990 – 1997 г.), където е репортер, водещ на новини и директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.
Политическата си кариера стартира като ръководител на Пресцентъра на БСП (1997 – 2005 г.). Била е народен представител в 40-ото Народно събрание (2005 – 2007 г.) и член на Европейския парламент в продължение на два мандата (2007 – 2017 г.).
През януари 2017 г. встъпва в длъжност като вицепрезидент на Република България, а през 2022 г. започва своя втори мандат на поста.
Владее френски и руски език.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #28
22:15 19.01.2026
2 По-хубава
22:16 19.01.2026
3 Герба годухът
22:17 19.01.2026
4 мунчо в затвора!
Коментиран от #12
22:17 19.01.2026
5 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #47
22:17 19.01.2026
6 ООрана държава
Коментиран от #15
22:17 19.01.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
22:17 19.01.2026
8 Ура за космонавта.
Коментиран от #16
22:18 19.01.2026
9 Костадинов
22:19 19.01.2026
10 Спецназ
Коментиран от #29
22:19 19.01.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #14, #18, #32
22:19 19.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 7777
22:20 19.01.2026
14 Беше от Монтанските
До коментар #11 от "Сатана Z":Планини.. ХА ха хаааа
22:21 19.01.2026
15 мунчо в затвора!
До коментар #6 от "ООрана държава":Няма по-голямо зло от мунчо, но най-после е без имунитет и прокуратурата ще го погне за Боташ и Пътя на копринката.мунчо копае гроб за другите, ама сам ще падне в него.
Коментиран от #17, #20
22:21 19.01.2026
16 Голда
До коментар #8 от "Ура за космонавта.":Гобараш
22:22 19.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 мунчо в затвора!
До коментар #11 от "Сатана Z":В сравнение с мунчо Плевню беше като орел спрямо охлюв.Само путиноидите харесват мунчо.
Коментиран от #21, #22
22:23 19.01.2026
19 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
В ОТГОВОР НА ОНАЗИ (хубавата)ОТ СДС....😀
„ЕЕ МИНАХА ГОДИНИ ОСТАРЯХ И АЗ.”шлагер
22:24 19.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ОбичамПидали
До коментар #18 от "мунчо в затвора!":Като теб
22:26 19.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Р Тошев
Коментиран от #62
22:26 19.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хе!
22:27 19.01.2026
27 Тодор Правешки
Отврат!!!
22:28 19.01.2026
28 Тик- Ток
До коментар #1 от "Браво":Това е дъното за България,от една плеймейтка стана президент,в България некадърник до некадърник,всеки работи това което не разбира
Коментиран от #38, #42
22:30 19.01.2026
29 Дончо
До коментар #10 от "Спецназ":И с буйна рижава грива ,като мен...
22:33 19.01.2026
30 Исторически парк
22:38 19.01.2026
31 Въпрос
22:38 19.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Напред
22:39 19.01.2026
34 Даниел Немитов
22:40 19.01.2026
35 Мдааааа
22:42 19.01.2026
36 Живков
22:42 19.01.2026
37 Флуудъри
22:43 19.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мис Пиги
Коментиран от #73
22:44 19.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кошмар
22:46 19.01.2026
42 Не пиши простотии трол
До коментар #28 от "Тик- Ток":Йотова четеше новини по националната телевизия
22:50 19.01.2026
43 Минувач
22:51 19.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Буда
22:52 19.01.2026
46 Сакате да духатели
22:53 19.01.2026
47 Кво общо
До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦":Има Тракия с Украйна..? Кой клас си уе?
22:55 19.01.2026
48 Съобщение
22:56 19.01.2026
49 Генерала
22:57 19.01.2026
50 Позор
Коментиран от #57
22:58 19.01.2026
51 Ауууууу
22:59 19.01.2026
52 Жена а?....че и президент ?
23:00 19.01.2026
53 Факт
23:00 19.01.2026
54 Факт
23:01 19.01.2026
55 Заека
Коментиран от #67
23:01 19.01.2026
56 САЩ
23:01 19.01.2026
57 Закона
До коментар #50 от "Позор":Не познава, мнения дава.. ТИ си позор.
23:01 19.01.2026
58 Умря маймуната
23:01 19.01.2026
59 Анонимен
23:02 19.01.2026
60 Мислител
23:04 19.01.2026
61 Радев Премиер, Йотова Президент
23:04 19.01.2026
62 Чети повечко
До коментар #24 от "Р Тошев":Когато избираш президент избирсш и вицепрезидент. Така е и в САЩ. Така че е избранс за такавс два пъти
23:04 19.01.2026
63 Ами много е куха верно тая
23:04 19.01.2026
64 Очуден
Коментиран от #86
23:07 19.01.2026
65 темата за българите в чужбина
23:09 19.01.2026
66 Иван
23:12 19.01.2026
67 Бай Пешо
До коментар #55 от "Заека":Заека - бегай и без да се обръщаш! Да не забравиш да си вземеш ушанката, купена в България.
23:16 19.01.2026
68 Радев
23:18 19.01.2026
69 Ами така мисля
23:19 19.01.2026
70 Олеееее....
23:21 19.01.2026
71 Олеееее....
Коментиран от #81
23:22 19.01.2026
72 Име
23:23 19.01.2026
73 Бай Пешо
До коментар #39 от "Мис Пиги":Вероятно не защото сина й завърши или още учи в Чикаго. И надали ще му съдейства, а и той ще иска да се родее да работи в Русия.
23:23 19.01.2026
74 Олеееее....
23:24 19.01.2026
75 Битер Радев
Коментиран от #89
23:25 19.01.2026
76 И тая същата
23:26 19.01.2026
77 Пийпинг ТОМ
Дано не се обиди човечецът , но с държанието си и захлюпения си вид , напълно го заслужава !
23:27 19.01.2026
78 рундьо
Коментиран от #85
23:27 19.01.2026
79 А предполага се, както и досега, че
23:27 19.01.2026
80 Порода
Коментиран от #82
23:28 19.01.2026
81 тиквенсониада
До коментар #71 от "Олеееее....":А Бойко не е липочвал и той своята кариера , но не в БСП , а още в БКП ? При това на 18-19 години ! Млад и напет КОМУНИСТ ! Машалла на мочето !
23:30 19.01.2026
82 Йотова
До коментар #80 от "Порода":Не лъжете, защото аз се жертвам за вас българи! Гласувайте за нас!
23:30 19.01.2026
83 Днес тройляците
23:31 19.01.2026
84 Ами а кажете че не е
23:32 19.01.2026
85 и след като го направи
До коментар #78 от "рундьо":лум пе ните които са гласували ще гледат тъпо и ще се чудят как се хванаха пак на все същия трик от руските землянки...
23:33 19.01.2026
86 Тото 1 и Тото 2
До коментар #64 от "Очуден":Де ли е сега Мата Хари да ни го снима ? Може и в Барселона , може и в Турция , а може и в Дубай ! Като пророк , който отваря уста и от нея излиза само ....Ту Тууууу ..Ту Туууууу !
23:33 19.01.2026
87 Аман верно
23:34 19.01.2026
88 МДАМ
23:36 19.01.2026
89 фАНТОМасс
До коментар #75 от "Битер Радев":Битер - значи ГОРЧИВ !
Правилното е - БЕТЕР ! Значи - повече от .....!
Опитал си се , ама не ти се е получмило ! Давай пак !
23:37 19.01.2026
90 Като млада шевраантия, била
Коментиран от #93
23:38 19.01.2026
91 Баба Ванга
23:40 19.01.2026
92 Софийски
23:41 19.01.2026
93 Факт
До коментар #90 от "Като млада шевраантия, била":Вероятно следващ Президент!
23:41 19.01.2026
94 Ако това е профил и ценз за лидер
23:41 19.01.2026