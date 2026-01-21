Новини
Убиецът на Шиндзо Абе беше осъден на доживотен затвор

21 Януари, 2026 09:01 843 4

Престъпленията с използване на огнестрелно оръжие са изключителна рядкост в страната

Убиецът на Шиндзо Абе беше осъден на доживотен затвор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тецуя Ямагами, съден за убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през юли 2022 г., днес беше признат за виновен и получи присъда доживотен затвор, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Убийството на Абе предизвика шок по света.

Четиридесет и пет годишният днес Ямагами беше обвинен за убийството оттеглилия се от поста две години по-рано бивш премиер на предизборен митинг на 8 юли 2022 г. в град Нара, близо до Киото. Мъжът беше арестуван на местопрестъплението, след като стрелял със самоделно оръжие срещу Абе по време на речта му на предизборната проява.

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен. Прокурорът поиска доживотен затвор, определяйки престъплението като безпрецедентно в следвоенната история на страната. Той се аргументира и с изключително тежките последици на деянието върху обществото.

В Япония тази присъдата доживотен затвор дава възможност за условно освобождаване, макар че много от осъдените умрат в затвора, казват експерти.

Престъпленията с използване на огнестрелно оръжие са изключителна рядкост в страната и убийството на Шиндзо Абе причини тежка травма.

Фактът, че извършителят е бил ядосан на Абе за предполагаемите му връзки с Църквата на обединението, известна като "сектата на Мун", предизвика проверка на практиките на тази религиозна организация, обвинена в упражняване на финансов натиск върху своите последователи, както и на връзките ѝ с японските политически среди.


Япония
