Богдан Богданов предупреди: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се откраднат изборите

Богдан Богданов предупреди: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се откраднат изборите

21 Януари, 2026 08:52 1 685 47

„Бърза се изключително много. Чух от колегите, че още тази седмица - в четвъртък или в петък, докладът ще бъде внесен в Народното събрание. Тоест, сега е писан през нощта, бързо, на крак, така както онази комисия, ако си спомняме, за 15 секунди. Така се случват нещата и в момента", заяви депутатът от ПП-ДБ

Богдан Богданов предупреди: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се откраднат изборите - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се откраднат изборите. Това коментира в „Здравей, България” по Нова телевизия депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов.
Заседанието на Правната комисия, на което бяха гласувани промени в Изборния кодекс на второ четене, продължи повече от 14 часа и приключи след 04:00 часа сутринта.

„Бърза се изключително много. Чух от колегите, че още тази седмица - в четвъртък или в петък, докладът ще бъде внесен в Народното събрание. Тоест, сега е писан през нощта, бързо, на крак, така както онази комисия, ако си спомняме, за 15 секунди. Така се случват нещата и в момента”, заяви Богданов.
Той смята, че има скандални предложения, като например предизборната кампания да е само 20 дни. „Колегите са се преборили да отпадне предложението да няма социология по време на изборния ден”, допълни Богданов. Той заяви, че очаква да има вето от страна на президентската институция.

Богданов коментира и потенциалното партньорство с Румен Радев след изборите. „Последните месеци българите разбраха, че бъдещето на държавата е в техните ръце. Няма нужда от спасител, а от активна гражданска позиция, от отпор на всеки опит да се компрометира нормалното развитие на държавата. Ние имаме два основни приоритета - да изградим силна България със силни, работещи институции и върховенство на правото, и да гарантираме, че България е пълноправен член и партньор в изграждането на силен Европейски съюз. Тези наши приоритети са в основата на разговорите с всеки, с когото потенциално бихме могли да работим”, каза Богданов.

Той определи като противоречиви отговорите на президента по важни външнополитически въпроси. „Това не ни дава увереност, че бихме могли в този момент да потвърдим партньорство с потенциална партия на г-н Радев”, каза Богданов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се правят опити

    25 9 Отговор
    вече са го опорочили, нищо ново.

    08:56 21.01.2026

  • 2 що така

    31 16 Отговор
    страх тресе системните бандити от Банкя и голямото Д.

    Коментиран от #9

    08:57 21.01.2026

  • 3 ккк

    22 4 Отговор
    то на нашата територия все това се е правило как да надцакаме другия , не какво ще направим за избирателите

    Коментиран от #24

    08:58 21.01.2026

  • 4 Ако се занимавате

    14 15 Отговор
    с Радевгуубите съмишленици. Не на партньорство с мишока!

    Коментиран от #17

    09:00 21.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    17 9 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Проблема не е начина а хората.

    09:02 21.01.2026

  • 6 Протеста каза машинно гласуване

    16 14 Отговор
    С електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките. ППДБ защо абдикира от това искане както и Възраждане абдикира още лятото от подкрепата за лева. Какво им става на опозицията в парламента. ГЕРБ ги водят за носа. Те абдикират от всички искания на протестите.

    Коментиран от #11, #39

    09:03 21.01.2026

  • 7 Вън ппейци

    27 10 Отговор
    Богдане спрете да ревете като вдовица за....Вие отдавна сте бита карта.Вие освен да нагнетявате атмосферата,да съсипвате всичко,друго не можете.Когато имахте възможност да промените всичко,вие какво направихте?Едно голямо нищо!

    Коментиран от #15

    09:04 21.01.2026

  • 8 Кабакрадев

    12 17 Отговор
    Парите за купуването на маа...лата и зомби...тата на 2-те прасе..та вече са пригот..вени....Държавата отпуска пари уж за наводнените Карловски села,превъртат се през фирми на ГЕПИ,...част в джобчето ми,част за ГЕПИ,има и за изборите......и най-много за новия голям бос...Де..лян Първи Само...държец.

    Коментиран от #10

    09:05 21.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зъл пес

    18 9 Отговор

    До коментар #8 от "Кабакрадев":

    Ама не казваш нищо за Боташ,а?

    Коментиран от #12

    09:07 21.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    17 11 Отговор

    До коментар #6 от "Протеста каза машинно гласуване":

    Машините ги манипулират техниците от Сиела.На ДС Терзиев му надписаха десетки хиляди гласове на машините.Бях там.

    Коментиран от #14

    09:07 21.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Зъл пес":

    Радев ще спре руският газ от Гърция и ще ползваме Боташ.

    Коментиран от #19, #21

    09:08 21.01.2026

  • 13 Румен Радев подаде оставка в най

    10 7 Отговор
    Лош момент когато изборния кодекс все още не е приет. Това е голяма грешка защото управляващото мнозинство се опитва да открадне изборите но аз това го видях още в края на годината. Как е възможно Радев да не го е видял. Видял го е но беше под натиск от техните глашатаи да подаде оставка. Оставката му е под натиск.

    Коментиран от #22

    09:08 21.01.2026

  • 14 Ти за Герб и ДПС ли си

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Не мога да те разбера нещо шикалкавиш.

    Коментиран от #32

    09:11 21.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    19 6 Отговор

    До коментар #7 от "Вън ппейци":

    На тези все нещо и някой им пречи. Ревльовци.

    Коментиран от #20

    09:11 21.01.2026

  • 16 Възраждане

    7 7 Отговор
    Няма страшно, Рашков Дамаджаната ще е на своя пост

    09:14 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Разбирач

    15 3 Отговор
    Аз пък знам за едни харвардски измекяри, които заедно с едно дебело момче промениха така конституцията, че по време на служебни правителства, да няма честни избори

    09:16 21.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не е някой а са

    6 8 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    ГЕРБ и ДПС които умишлено пречат за да откраднат гласовете на хората от протеста. Те затова въвеждат сканиращи устройства за сканиране на личната карта освен на бюлетината и отпадане на анонимността на вота. Естествено хората няма да гласуват.

    Коментиран от #26

    09:17 21.01.2026

  • 21 ХАХАХА

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Дааааа, и аз съм сигурен, че ще "успее" да използва пълния капацитет на договора с Боташ. Нищо, че всеки един енергиен експерт не успя да обясни как е възможно (с изкл. на Слави Васиелв). :)))))

    09:18 21.01.2026

  • 22 Зъл пес

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Радев подаде оставка в най":

    Голяма истерия за тоз мунчо.Всичко ще спихне още след първата серия.Така беше и с отрочетата му.

    09:19 21.01.2026

  • 23 бай Сульо.

    10 4 Отговор
    Чрез въвеждане на скенери в процеса на гласуване се премахва човешкия фактор.Последното пипане на бюлетината е от гласоподавателя който я пъха в машината.После пада в коша от долу който е пломбиран.Какво не Ви е ясно?И най-важното,няма кой да Ви направи бюлетината невалидна чрез драскане.Няма протокол в който да се надписва,зачерква.Няма изчезнали чували или празни чували.Самата машина няма софтуер който подлежи на манипулации електронно и дистанционно.И една жена каза,че поне половината скенери са вече в България.Подарък от дедо Тръмп.

    Коментиран от #25, #34, #40

    09:19 21.01.2026

  • 24 Това го правят дори на ниво битово

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ккк":

    Домсъвети вдигат двойно таксите въпреки че нищо като например ток не е поскъпнало.

    09:23 21.01.2026

  • 25 Стефко

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "бай Сульо.":

    Точно този тип гласуване, по тези правила ще доведе до така наречената българска нишка с бюлетини, които са попълнени вън от секцията и дадени срещу заплащане. Много добре е измислено, за да се легитимира купения вот. За да е законосъобразно, следва номера на дадената бюлетина да е еднаква с този, който се поставя в машината и за това не е посочено нищо.

    Коментиран от #31

    09:26 21.01.2026

  • 26 Люцкан

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Не е някой а са":

    Всъщност темата на протеста каква беше и кой го опорочи?Кой?Така наречените млади за какво бяха на жълтия калдаръм?И защо после не повториха?

    Коментиран от #27

    09:29 21.01.2026

  • 27 Протеста каза машинно гласуване

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Люцкан":

    С електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките.
    Какво не е ясно. ДПС накара патериците ИТН и БСП да извадят от нафталина идеята за сканиращи устройства и депутатите от опозицията клекнаха.

    09:33 21.01.2026

  • 28 На този

    6 2 Отговор
    индивид Господ му е взел акъла, трябва да се примири с факта,че няма да има ала бала с машините. Вече свърши хубавото време

    09:34 21.01.2026

  • 29 Протеста каза машинно гласуване

    4 1 Отговор
    С електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките. Защо президента излиза сега преди да е приет кодекса. Изобщо не трябваше да излиза. Той е под натиск дори и да не си го признава.

    09:36 21.01.2026

  • 30 Перо

    2 4 Отговор
    Тиквата и Шиши си имат корпоративен и етнически вот и не им пука от начина гласуване! Другото е талаш на Сорос, /медии, ген.Z, пропаганда и агитация, протести, фалшификации на избори, лобисти, “професори” от ПП и др. измет/, който ще бъде разпределен между 10 партии! Какъв резултат очаквате при 30% гласуващи?

    Коментиран от #35

    09:37 21.01.2026

  • 31 То ще бъде само купен и контролиран вот

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Стефко":

    Това е целта на сканиращите устройства да откажат хората от гласуване. Да гласуват само контролираните избиратели на ДПС и на Герб администрация учители и полиция.

    09:40 21.01.2026

  • 32 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ти за Герб и ДПС ли си":

    Всички партии вършат измами на изборите.Трябва да се премахнат избирателните комисии и да се гласува електронно по телефона с блокчейн.

    09:42 21.01.2026

  • 33 Замислен

    5 2 Отговор
    Този защо ми прилича на влашки мошенник?От тези където продават ,,златни" пръстени по паркингите.

    Коментиран от #38

    09:42 21.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "бай Сульо.":

    А какво ми пречи да пусна на скенера един сноп бюлетини?

    Коментиран от #37

    09:43 21.01.2026

  • 35 Ако не са сканиращите устройства

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Перо":

    Избирателната активност щеше да е по висока но при това положение ще е два пъти по ниска дори. Никой не иска да му сканират личните документи. Камоли бюлетината. Къде е анонимността на вота.

    09:44 21.01.2026

  • 36 Перо ти какво предлагаш

    3 3 Отговор
    Цял живот да търпим ГЕРБ и ДПС да управляват ?

    09:46 21.01.2026

  • 37 Ами...

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    това, че както при всеки избор ти дават само една бюлетина. ;)

    09:46 21.01.2026

  • 38 Не си замислен трол на

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Замислен":

    Управляващите си. Това е факт.

    09:47 21.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами бюлетината може да бъде внесена

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "бай Сульо.":

    От вън особено в случаите когато гласуват хора от малцинствата роми цигани помаци.

    09:53 21.01.2026

  • 41 Минувач

    0 1 Отговор
    Само не разбрах, как искат да изградят силна България, когато се коалираха с Борисов и Пеевски? Или тогава не искаха силна България? Сега от ППДБ се мъчат с всички сили да замъглят паметта на народа, че бяха в коалиция с мафията и се надяват народът да забрави.
    Да, ама НЕ!
    Веднъж шарлатанин - завинаги шарлатанин!

    Коментиран от #44, #47

    09:55 21.01.2026

  • 42 Ами бюлетината може да бъде внесена

    3 0 Отговор
    От вън особено в случаите когато гласуват хора от малцинствата роми цигани помаци а вече и всякакви азиатци имат избирателни права украинците сирийци афганци поганци.

    09:57 21.01.2026

  • 43 Ако не са сканиращите устройства

    2 0 Отговор
    Избирателната активност щеше да е по висока но при това положение ще е два пъти по ниска дори. Никой не иска да му сканират личните документи. Камоли бюлетината. Къде е анонимността на вота.

    10:01 21.01.2026

  • 44 Какво за Герб ли да гласуваме или за ДПС

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Минувач":

    Има грешка има и прошка. Доган например се извини. Лошото е че няма пари. И те му купиха избирателите.

    10:03 21.01.2026

  • 45 ГЕРБ са измамници!!

    1 0 Отговор
    Споделям загрижеността за бързото и непрозрачно приемане на промени в Изборния кодекс. Важно е гражданите да имаме активна роля, да се гарантират силни институции и върховенство на правото, а всякакви решения да се взимат прозрачно и справедливо. Скептичен/на съм към потенциални партньорства с политически сили, чийто подход към ключови външнополитически въпроси е противоречив

    Коментиран от #46

    10:06 21.01.2026

  • 46 Добре какъв лайк да ти сложа ?

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "ГЕРБ са измамници!!":

    Със заглавието си заблуждаваш , но с втората част уточняваш. Ми кажи си го направо. Че всъщност си за Герб и депесе..

    10:09 21.01.2026

  • 47 Грешка-прошка

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Минувач":

    ПП-ДБ очевидно се опитаха да използват Борисов и Пеевски, за да прокарат важни закони, за които сами нямат достатъчно гласове, но се оказаха изиграни. Това не отменя критичната оценка за съюзите им, но показва, че намерението им е било законодателно.
    Явно ПП-ДБ не са осъзнавали с какви подли играчи си имат работа. Това беше грешка, но грешките могат да се простят, особено когато намерението е било законодателно,

    10:10 21.01.2026

