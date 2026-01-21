Богдан Богданов предупреди: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се откраднат изборите

Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се откраднат изборите. Това коментира в „Здравей, България” по Нова телевизия депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов.
Заседанието на Правната комисия, на което бяха гласувани промени в Изборния кодекс на второ четене, продължи повече от 14 часа и приключи след 04:00 часа сутринта.
„Бърза се изключително много. Чух от колегите, че още тази седмица - в четвъртък или в петък, докладът ще бъде внесен в Народното събрание. Тоест, сега е писан през нощта, бързо, на крак, така както онази комисия, ако си спомняме, за 15 секунди. Така се случват нещата и в момента”, заяви Богданов.
Той смята, че има скандални предложения, като например предизборната кампания да е само 20 дни. „Колегите са се преборили да отпадне предложението да няма социология по време на изборния ден”, допълни Богданов. Той заяви, че очаква да има вето от страна на президентската институция.
Богданов коментира и потенциалното партньорство с Румен Радев след изборите. „Последните месеци българите разбраха, че бъдещето на държавата е в техните ръце. Няма нужда от спасител, а от активна гражданска позиция, от отпор на всеки опит да се компрометира нормалното развитие на държавата. Ние имаме два основни приоритета - да изградим силна България със силни, работещи институции и върховенство на правото, и да гарантираме, че България е пълноправен член и партньор в изграждането на силен Европейски съюз. Тези наши приоритети са в основата на разговорите с всеки, с когото потенциално бихме могли да работим”, каза Богданов.
Той определи като противоречиви отговорите на президента по важни външнополитически въпроси. „Това не ни дава увереност, че бихме могли в този момент да потвърдим партньорство с потенциална партия на г-н Радев”, каза Богданов.
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Протеста каза машинно гласуване":Машините ги манипулират техниците от Сиела.На ДС Терзиев му надписаха десетки хиляди гласове на машините.Бях там.
Коментиран от #14
09:07 21.01.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Зъл пес":Радев ще спре руският газ от Гърция и ще ползваме Боташ.
Коментиран от #19, #21
09:08 21.01.2026
14 Ти за Герб и ДПС ли си
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Не мога да те разбера нещо шикалкавиш.
Коментиран от #32
09:11 21.01.2026
20 Не е някой а са
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":ГЕРБ и ДПС които умишлено пречат за да откраднат гласовете на хората от протеста. Те затова въвеждат сканиращи устройства за сканиране на личната карта освен на бюлетината и отпадане на анонимността на вота. Естествено хората няма да гласуват.
Коментиран от #26
09:17 21.01.2026
25 Стефко
До коментар #23 от "бай Сульо.":Точно този тип гласуване, по тези правила ще доведе до така наречената българска нишка с бюлетини, които са попълнени вън от секцията и дадени срещу заплащане. Много добре е измислено, за да се легитимира купения вот. За да е законосъобразно, следва номера на дадената бюлетина да е еднаква с този, който се поставя в машината и за това не е посочено нищо.
Коментиран от #31
09:26 21.01.2026
26 Люцкан
До коментар #20 от "Не е някой а са":Всъщност темата на протеста каква беше и кой го опорочи?Кой?Така наречените млади за какво бяха на жълтия калдаръм?И защо после не повториха?
Коментиран от #27
09:29 21.01.2026
27 Протеста каза машинно гласуване
До коментар #26 от "Люцкан":С електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките.
Какво не е ясно. ДПС накара патериците ИТН и БСП да извадят от нафталина идеята за сканиращи устройства и депутатите от опозицията клекнаха.
09:33 21.01.2026
31 То ще бъде само купен и контролиран вот
До коментар #25 от "Стефко":Това е целта на сканиращите устройства да откажат хората от гласуване. Да гласуват само контролираните избиратели на ДПС и на Герб администрация учители и полиция.
09:40 21.01.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Ти за Герб и ДПС ли си":Всички партии вършат измами на изборите.Трябва да се премахнат избирателните комисии и да се гласува електронно по телефона с блокчейн.
09:42 21.01.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #23 от "бай Сульо.":А какво ми пречи да пусна на скенера един сноп бюлетини?
Коментиран от #37
09:43 21.01.2026
35 Ако не са сканиращите устройства
До коментар #30 от "Перо":Избирателната активност щеше да е по висока но при това положение ще е два пъти по ниска дори. Никой не иска да му сканират личните документи. Камоли бюлетината. Къде е анонимността на вота.
09:44 21.01.2026
38 Не си замислен трол на
До коментар #33 от "Замислен":Управляващите си. Това е факт.
09:47 21.01.2026
40 Ами бюлетината може да бъде внесена
До коментар #23 от "бай Сульо.":От вън особено в случаите когато гласуват хора от малцинствата роми цигани помаци.
09:53 21.01.2026
44 Какво за Герб ли да гласуваме или за ДПС
До коментар #41 от "Минувач":Има грешка има и прошка. Доган например се извини. Лошото е че няма пари. И те му купиха избирателите.
10:03 21.01.2026
46 Добре какъв лайк да ти сложа ?
До коментар #45 от "ГЕРБ са измамници!!":Със заглавието си заблуждаваш , но с втората част уточняваш. Ми кажи си го направо. Че всъщност си за Герб и депесе..
10:09 21.01.2026
47 Грешка-прошка
До коментар #41 от "Минувач":ПП-ДБ очевидно се опитаха да използват Борисов и Пеевски, за да прокарат важни закони, за които сами нямат достатъчно гласове, но се оказаха изиграни. Това не отменя критичната оценка за съюзите им, но показва, че намерението им е било законодателно.
Явно ПП-ДБ не са осъзнавали с какви подли играчи си имат работа. Това беше грешка, но грешките могат да се простят, особено когато намерението е било законодателно,
10:10 21.01.2026