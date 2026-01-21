Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наказаха Рома и Фиорентина без гостуващи фенове до края на сезона заради батални сцени на магистрала

Наказаха Рома и Фиорентина без гостуващи фенове до края на сезона заради батални сцени на магистрала

21 Януари, 2026 08:06 304 0

  • министерство на вътрешните работи -
  • сблъсъци -
  • фенове -
  • рома -
  • фиорентина-
  • магистрала а1

Властите се надяват, че строгата санкция ще помогне за ограничаване на този опасен феномен

Наказаха Рома и Фиорентина без гостуващи фенове до края на сезона заради батални сцени на магистрала - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Италианското Министерство на вътрешните работи предприе твърди мерки след сериозните сблъсъци между фенове на Рома и Фиорентина, случили се в неделя по магистрала А1. Случаят беше определен като изключително тежък и доведе до решение за забрана на всички гостувания на привържениците на двата клуба до края на настоящия сезон.

Мярката е разпоредена лично от вътрешния министър, след като Националната обсерватория за спортни прояви прехвърли отговорността към „оценката на националния орган за обществена сигурност“. В решението се посочват както сериозността на последния инцидент, така и предишни тежки нарушения, свързани с двете агитки в Италия и в чужбина.

Съгласно италианското законодателство министърът на вътрешните работи има право да налага специални мерки при тежки прояви на насилие. В случая става дума за организирани групи привърженици на Рома и Фиорентина, които на 18 януари са участвали в безредици по време на придвижването си към местата на гостуванията.

С решението си министърът Пиантедози цели да изпрати ясен сигнал срещу зачестилите сблъсъци между агитки, които все по-често се случват далеч от стадионите – със или без предварителна уговорка.

🚨Scontri in autostrada tra ultras dell’#ASRoma e della #Fiorentina incappucciati😱
❌Intervengono Polizia e Digos pic.twitter.com/mkVEfykKVo

— calciomercato.it (@calciomercatoit) January 18, 2026


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ