Наказаха Рома и Фиорентина без гостуващи фенове до края на сезона заради батални сцени на магистрала

Италианското Министерство на вътрешните работи предприе твърди мерки след сериозните сблъсъци между фенове на Рома и Фиорентина, случили се в неделя по магистрала А1. Случаят беше определен като изключително тежък и доведе до решение за забрана на всички гостувания на привържениците на двата клуба до края на настоящия сезон.

Мярката е разпоредена лично от вътрешния министър, след като Националната обсерватория за спортни прояви прехвърли отговорността към „оценката на националния орган за обществена сигурност“. В решението се посочват както сериозността на последния инцидент, така и предишни тежки нарушения, свързани с двете агитки в Италия и в чужбина.

Съгласно италианското законодателство министърът на вътрешните работи има право да налага специални мерки при тежки прояви на насилие. В случая става дума за организирани групи привърженици на Рома и Фиорентина, които на 18 януари са участвали в безредици по време на придвижването си към местата на гостуванията.

С решението си министърът Пиантедози цели да изпрати ясен сигнал срещу зачестилите сблъсъци между агитки, които все по-често се случват далеч от стадионите – със или без предварителна уговорка.

🚨Scontri in autostrada tra ultras dell’#ASRoma e della #Fiorentina incappucciati😱

❌Intervengono Polizia e Digos pic.twitter.com/mkVEfykKVo