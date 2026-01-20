Политолог: До последно Румен Радев използва институцията, същата която беше вече похитил

"До последно Радев използва институцията, същата която беше вече похитил. Снощи той посегна към оперативната власт в държава. Но две години той я държеше заради служебните му правителства", каза политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg.
"Основната идея и мисия е първо борба с мафията в България", допълни Василев.
"Основният въпрос е дали Радев ще може да събере мнозинство сам, но той ще е в центъра на следващото Народно събрание", каза анализаторът.
Защото си прекратява президентския мандат предсрочно, така отговори Слави Василев на въпроса защо Радев се е извинил.
Ще вляза като редови член в партията на Радев. Лидерът ще определи дали ще стана кандидат за депутат. Предполагам, че проектът е готов, щом президента подава оставка. Това заяви пред БТВ анализаторът Слави Василев след като президентът подаде оставка.
"Президентът скочи в политиката с един риск и в един нов курс."
17 пери
Пък самият Радев не се ли вкарва в съмнителна схема именно заради тази подробност?
08:34 20.01.2026
19 си пън
До коментар #11 от "хайде бе":и да не се беше кандидатирал пак щеше да подсмърчаш,поне ще е гадно на свинефермата
08:35 20.01.2026
22 Утре
До коментар #18 от "кирцата":Шиши, ти ли си бе? Тръпнеш ли?
08:37 20.01.2026
25 Вече
"Чичо Румен", "Мистър кеш", "Боташа", "Женицата" и тем подобни определения,изречени от интелигентно обременени същества,
май ги стресна сериозно.
08:38 20.01.2026
32 ккк
До коментар #11 от "хайде бе":ама ти вече 20 год си подсмърчаш , работещите хора които не сме зависими от Герб и НН не ни пречи Радев и тогава слънце ще изгрее но зависимите от статуквото ще вият яко
08:43 20.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Петер Брьогел
Пак казвам - извинявам се , АКО СЕ Е ОБИДИЛА !
08:46 20.01.2026
46 Кума ЛисА
До коментар #35 от "Жаба Кикерица":Ама тя целува не само зад.ника , а и предника на ББорисов , ама напразно май. Къща в Барса няма да получи. За нея са само трохите от угощението .
08:48 20.01.2026
48 Ганьо Банкянски
До коментар #41 от "Кондьо":Сериозно ли ? Лелеееее и що така !? Въх , въх , въх......И сега какво ?
08:50 20.01.2026
51 хер ФЛИК
До коментар #47 от "Един":Единственото ПОХИТЕНО нещо е България , похитена хищно от ДВАМАТА ШИШКОВЦИ !
Това може ВСЕКИ да го види / стига да не е сляп или да е бойковец / !
08:52 20.01.2026
57 Зайо Байо
До коментар #49 от "Банцко":СССР е искал също да влезе в НАТО , още в началото , когато са го създавали. Но САЩ и запада не ги е искал !
Коментиран от #60
08:55 20.01.2026
60 Така е, но...
До коментар #57 от "Зайо Байо":Западът (САЩ, Великобритания, Франция) обаче не са искали СССР в НАТО, защото:
виждали го като потенциален противник
НАТО е създадено именно като защита срещу съветската експанзия.
08:56 20.01.2026
