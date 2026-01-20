Политолог: До последно Румен Радев използва институцията, същата която беше вече похитил

"До последно Радев използва институцията, същата която беше вече похитил. Снощи той посегна към оперативната власт в държава. Но две години той я държеше заради служебните му правителства", каза политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg.

"Основната идея и мисия е първо борба с мафията в България", допълни Василев.

"Основният въпрос е дали Радев ще може да събере мнозинство сам, но той ще е в центъра на следващото Народно събрание", каза анализаторът.

Защото си прекратява президентския мандат предсрочно, така отговори Слави Василев на въпроса защо Радев се е извинил.

Ще вляза като редови член в партията на Радев. Лидерът ще определи дали ще стана кандидат за депутат. Предполагам, че проектът е готов, щом президента подава оставка. Това заяви пред БТВ анализаторът Слави Василев след като президентът подаде оставка.

"Президентът скочи в политиката с един риск и в един нов курс."