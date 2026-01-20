Новини
България »
Политолог: До последно Румен Радев използва институцията, същата която беше вече похитил

Политолог: До последно Румен Радев използва институцията, същата която беше вече похитил

20 Януари, 2026 08:22 1 745 61

  • политолог-
  • цветанка андреева-
  • слави василев-
  • румен радев-
  • партия-
  • оставка-
  • президент

Лидерът ще определи дали ще стана кандидат за депутат, заяви Слави Василев

Политолог: До последно Румен Радев използва институцията, същата която беше вече похитил - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"До последно Радев използва институцията, същата която беше вече похитил. Снощи той посегна към оперативната власт в държава. Но две години той я държеше заради служебните му правителства", каза политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg.

"Основната идея и мисия е първо борба с мафията в България", допълни Василев.

"Основният въпрос е дали Радев ще може да събере мнозинство сам, но той ще е в центъра на следващото Народно събрание", каза анализаторът.

Защото си прекратява президентския мандат предсрочно, така отговори Слави Василев на въпроса защо Радев се е извинил.

Ще вляза като редови член в партията на Радев. Лидерът ще определи дали ще стана кандидат за депутат. Предполагам, че проектът е готов, щом президента подава оставка. Това заяви пред БТВ анализаторът Слави Василев след като президентът подаде оставка.

"Президентът скочи в политиката с един риск и в един нов курс."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Здрасти

    76 6 Отговор
    Ей ще се пръснат! Малко им остава на тея паразири

    08:24 20.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    85 24 Отговор
    Всички политолози,социолози и се,кс,олози на статуквото са впрегнати да плю,ят Радев.Но Радев ще ги отнесе с 300 на изборите.

    08:24 20.01.2026

  • 4 Пич

    65 8 Отговор
    Световният ред умира , и мисля , че Радев усеща това ! А това е най големият кошмар на паветниците - те стават излишни !!! Но все още ще изчакам какво ще каже , за да се определи!!!

    08:26 20.01.2026

  • 5 Христо

    72 13 Отговор
    Каква е тая рошава, недоспала Кака? Откъде я изкопаха?

    08:27 20.01.2026

  • 6 караконджула от зайчарника

    48 5 Отговор
    не ме плаши

    08:27 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тиквата

    48 7 Отговор
    Лошо ми е

    08:28 20.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    53 10 Отговор
    ТАЗИ ДРЪТА ЧАНТА, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА Я ПРИБЕРЕТЕ В ГАРДЕРОБА!

    08:29 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хайде бе

    24 45 Отговор
    Новият спасител и борец с мафията - сега ликуй народе и след 4 години пак ще подсмърчаме каква я мислехме, а тя каква стана :)

    Коментиран от #19, #32

    08:30 20.01.2026

  • 12 Оги

    20 37 Отговор
    Славчо Василев отдавна му се слага на Радев. Не се притеснявай, Славчо, Радев ще те вкара за пълнеж да вземаш 5 бона евраци и да не обикаляш по студията като гладна кокошка.

    08:30 20.01.2026

  • 13 Баце

    50 6 Отговор
    Много ги е яд. Ще се задавят от злоба и жлъч.

    08:30 20.01.2026

  • 14 Шиши

    45 5 Отговор
    Леле, майкооооо, лошо ми е

    08:30 20.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пери

    13 6 Отговор
    Тез политолози да ни обяснят какви правомощия има конституционният съд да освобождава Радев от длъжността президент, при положение, че КС е с изтекъл мандат и на практика са нелигитимен. Значи и решенията им не би трябвало да важат.
    Пък самият Радев не се ли вкарва в съмнителна схема именно заради тази подробност?

    08:34 20.01.2026

  • 18 кирцата

    11 21 Отговор
    сарафоооов, сети се за боташ!

    Коментиран от #22

    08:34 20.01.2026

  • 19 си пън

    22 1 Отговор

    До коментар #11 от "хайде бе":

    и да не се беше кандидатирал пак щеше да подсмърчаш,поне ще е гадно на свинефермата

    08:35 20.01.2026

  • 20 Цветанка

    28 3 Отговор
    Философка, нищо не схваща горката , ама пелтечи

    08:37 20.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Утре

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "кирцата":

    Шиши, ти ли си бе? Тръпнеш ли?

    08:37 20.01.2026

  • 23 българин

    29 2 Отговор
    Рошавата Цветанка много, ама много мрази Румен Радев.
    Що така, бре Цветанке?!

    08:37 20.01.2026

  • 24 Цвети

    18 1 Отговор
    Мазната баница?

    08:38 20.01.2026

  • 25 Вече

    16 4 Отговор
    Са в прединфарктно състояние..
    "Чичо Румен", "Мистър кеш", "Боташа", "Женицата" и тем подобни определения,изречени от интелигентно обременени същества,
    май ги стресна сериозно.

    08:38 20.01.2026

  • 26 Горската фея с три букви...

    20 4 Отговор
    Защо я канете тая баба яга в студията бре,тая не требва да се появява никъде освен на кукерския празник в Перник,СЮРОВИЧКАРЕ....

    08:39 20.01.2026

  • 27 Р Г В

    5 5 Отговор
    Поредната стръв за лапни шарани закачена на кукичката на въдицата от нашите "
    " доброжелатели " от изток или запад за клетия български избирател. В конгреса на САЩ републиканци и демократи не се разбират в името на народа а ние тук при това роене на партии участващи в Парламента да очакваме разбирателство е пълен абсурд. На държавата е нужен нов К. Георгиев който през 30-те години на миналия век е забранил партиите , техните печатни издания , управлявал е с укази докато държавата се стабилизира. Същия остава в управлението и след 09.09.1944г. поради заслугите си .

    08:40 20.01.2026

  • 28 ШАЙКАТА ТРЕПЕРИ

    14 1 Отговор
    И включи всички помиииииярчета да плюят

    08:41 20.01.2026

  • 29 Радев, Радев,

    7 12 Отговор
    Радев, навсякъде Радев. Да те е страх да вдигнеш капака на тоалетната чиния.

    08:42 20.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Най-после

    15 1 Отговор
    Ей, това шубето е голям страх. Не бойте се пинчари летеца идва . Той ще сложи оглавник на всички либерастки пинчари, а Шиши и Тиквата крайно време е да поемат към панделата, при бай Ставри, много срог , но справедлив !!!

    08:42 20.01.2026

  • 32 ккк

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "хайде бе":

    ама ти вече 20 год си подсмърчаш , работещите хора които не сме зависими от Герб и НН не ни пречи Радев и тогава слънце ще изгрее но зависимите от статуквото ще вият яко

    08:43 20.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Браво

    7 0 Отговор
    Ей, това шубето е голям страх !!

    08:44 20.01.2026

  • 35 Жаба Кикерица

    13 1 Отговор
    Ех , Цветанке , Цветанкеее , много кухо изглеждаш. Пък и г.за на Бойко целуваш ! Струва ли си ма , жено ?

    Коментиран от #46

    08:44 20.01.2026

  • 36 гост

    13 0 Отговор
    Цветанка е една от дежурните физиономии по телевизиите на щат към.................... и срещу съответното заплащане може да оплюе или възхвали всеки.

    08:44 20.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така е

    11 0 Отговор
    Цветанка отдавна е на ,,хранилка" при Мафията !

    08:44 20.01.2026

  • 39 аз чакам

    6 0 Отговор
    Борисов и Пеевски да се изокат по въпроса. Цветанката още като й чуя името и знам какво ще каже. Искам да черпя от изворчето - да видя изкривените от злоба физиономии, които ще съскат през зъби за Боташ и за чичко Румен.

    08:45 20.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кондьо

    0 8 Отговор
    Бащата на тоя амеба Слави е агент на ДС, смятайте кой ще става депутат, поредната подигравка

    Коментиран от #48

    08:46 20.01.2026

  • 42 Петер Брьогел

    8 0 Отговор
    Да не се обижда Андреева , ама прилича на евтина к-рва пред пенсия. Изморена от тежкия , изнурителен труд да обслужва тУлуПа и тИкваТа !
    Пак казвам - извинявам се , АКО СЕ Е ОБИДИЛА !

    08:46 20.01.2026

  • 43 Видя ли таз

    7 0 Отговор
    Политоложка избухвам в смях!!!

    08:46 20.01.2026

  • 44 Хмм

    2 2 Отговор
    президентската администрация е около 100 души, навярно те ще са в листите като водачи, но ще бъдат подложенина натиск и някои ще се откажат от него още в началото, като Методиев или Зарков, да не очаква преданост, освен това КС може да не приеме оставката му, може да има проблеми и с регистрацията в съда, изобщо се среща лице в лице с хора които за власт и пари са способнина всичко, да си спомним - правете го смешен, а и дали не се готви за коалиция с Доган като Станишев

    08:48 20.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кума ЛисА

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Жаба Кикерица":

    Ама тя целува не само зад.ника , а и предника на ББорисов , ама напразно май. Къща в Барса няма да получи. За нея са само трохите от угощението .

    08:48 20.01.2026

  • 47 Един

    5 0 Отговор
    "Радев използва институцията, същата която беше вече похитил." - казал един набеден политолог! Славчо , Радев НЕ Е похитил институцията президент , АЗ както и други българи му дадохме правото и задължението да е президент!

    Коментиран от #51

    08:49 20.01.2026

  • 48 Ганьо Банкянски

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кондьо":

    Сериозно ли ? Лелеееее и що така !? Въх , въх , въх......И сега какво ?

    08:50 20.01.2026

  • 49 Банцко

    3 0 Отговор
    Стига с опорките на Иван Костов и подложките му Атанас Атанасов и Христо Иванов даже и Путин искаше Русия да стане член на НАТО

    Коментиран от #57

    08:50 20.01.2026

  • 50 Хаха

    3 0 Отговор
    Треперите, всички мишки.. по телевизиите, в парламента, в дупките си

    08:50 20.01.2026

  • 51 хер ФЛИК

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Един":

    Единственото ПОХИТЕНО нещо е България , похитена хищно от ДВАМАТА ШИШКОВЦИ !
    Това може ВСЕКИ да го види / стига да не е сляп или да е бойковец / !

    08:52 20.01.2026

  • 52 ШАПКИ ДОЛУ

    4 0 Отговор
    ПРЕД НАЙ ДОСТОЙНИЯ ЧОВЕК В ДЪРЖАВАТА РУМЕН РАДЕВ !!!! ВСИЧКИ МУТРИ НА СЪД И ВЪВЕЖДАНЕ ДОЖИВОТ ЗА ОГРАБВАНЕТО НА ДЪРЖАВА И НАРОД !!!!

    08:53 20.01.2026

  • 53 Дедо

    0 0 Отговор
    Стрина Цецка от 2 през нощта стои пред телевизията сън не спала да започне да плюе по Президентът Радев.

    08:54 20.01.2026

  • 54 Електра

    0 1 Отговор
    Жълтопаветното комуне що реве, нали той с тялото Мирчев, Ококореното прасе и Гнома искаха една куха военна манерка да ги поведе по пътя на Копринката. Семейство Райчеви и един куп жълтопаветни кому-анализатори заедно със всичките телевизии и легион олигарси, като Блатя Василеви откраднали завод Мраз, наркоманията около Бобокови, Черепи и Гергови ще дарят милиони за да може това недоразумение другаря Боташ, да поведе стадото което да блее а те пак да крадат. А една червена Беги Бънди, да ни излага пред света. Ако искате това гласувайте за тоя кретен и гледайте как Путин награждава Решетников с каса водка, а вие вече нямате право да ревете за туй или унуй. Вие избирате дали сте овце или горди европейци. И не забравяйте, че тоя зелен чорап еничар, всеки ден краде 1 025 000лв от българските пенсионери за да ги даде на турския Султан Ердогат, за турските пенсионери. Не забравяте, че наш Доган ще раздава порциите на властта с Копринков заедно и ще ви крадат като еничар не ви е крал...

    08:54 20.01.2026

  • 55 Джоко

    0 0 Отговор
    Цуца Андреева миже да си блее колкото си иска. Вече говорим за генерал Радев лидера, не президента.

    08:54 20.01.2026

  • 56 Дани

    1 0 Отговор
    Е Цецке като си привърженик на задкулисието/мафиотите/разбира се че така ще говориш!Тиквун и Шиши ти плащахя и ти плещеше!!!юспира ти кранчето цецке!@!

    08:55 20.01.2026

  • 57 Зайо Байо

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Банцко":

    СССР е искал също да влезе в НАТО , още в началото , когато са го създавали. Но САЩ и запада не ги е искал !

    Коментиран от #60

    08:55 20.01.2026

  • 58 Ирония

    3 0 Отговор
    А глупавата самонадеяна РаяНаДелян потриваше потни ръчички и се надяваше да седне на Президентския стол, както направи със стола на Председател на Парламента!

    08:55 20.01.2026

  • 59 БКП

    1 0 Отговор
    Радев е последната ни надежда за промяна и победа над мафията. Трябва да го подкрепим, иначе потъваме със страшна сила. След като вземе власта, трябва да има народен съд и дълги години затвор за политиците които съсипаха и ограбиха България !

    08:56 20.01.2026

  • 60 Така е, но...

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Зайо Байо":

    Западът (САЩ, Великобритания, Франция) обаче не са искали СССР в НАТО, защото:
    виждали го като потенциален противник
    НАТО е създадено именно като защита срещу съветската експанзия.

    08:56 20.01.2026

  • 61 Нафталинка

    0 0 Отговор
    До гуша ми дойде от продажници 35 години! Според мен всички заемали високи държавни и управленски позиции и нищо не са постигнали за народа и държавата следва да бъдат лишавани от участие в следващи такива,а тези които ни набутаха по собствено решение в престъпните действия на западна Европа ЛИКВИДАЦИЯ

    08:58 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове