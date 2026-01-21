Спортът по ТВ в сряда (21 януари)

08.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
08.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
16.00 Волейбол: Халкбанк – Кнак - МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол: Зираат – Тренто - МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол: Бешикташ – Подгорица - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Дамак – Ал Насър - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: Галатасарай – Атлетико - бТВ Екшън
19.45 Футбол: Карабах – Айнтрахт - Ринг тв
21.30 Волейбол: Проект – Лубе Чивитанова - МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол: Болоня – Фенербахче - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Марсилия – Ливърпул - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Ювентус – Бенфика - Ринг тв
22.00 Футбол: Стоук Сити – Мидълзбро - Диема спорт 2
01.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
