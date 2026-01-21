Новини
Спортът по ТВ в сряда (21 януари)

Спортът по ТВ в сряда (21 януари)

21 Януари, 2026 08:48 711 0

Ето какво може да се гледа по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (21 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

08.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1

08.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2

16.00 Волейбол: Халкбанк – Кнак - МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол: Зираат – Тренто - МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол: Бешикташ – Подгорица - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Дамак – Ал Насър - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: Галатасарай – Атлетико - бТВ Екшън

19.45 Футбол: Карабах – Айнтрахт - Ринг тв

21.30 Волейбол: Проект – Лубе Чивитанова - МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол: Болоня – Фенербахче - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Марсилия – Ливърпул - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Ювентус – Бенфика - Ринг тв

22.00 Футбол: Стоук Сити – Мидълзбро - Диема спорт 2

01.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1

02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2


