Фен: Загубих много пари заради Григор Димитров

Фен на тениса и залозите пропусна отлична възможност да спечели много пари от двубоите от "Уимбълдън". И причината за това бе загубата на Григор Димитров от Корентин Муте. Българинът беше абсолютен фаворит и водеше с 2:0 сета и два мачбола... Но загуби.

Фенът, чието име не се споменава, заложил 37 паунда на 12 мача. Във всичките той залага на фаворитите. 11 печелят своите мачове, но не и Григор Димитров.

Grigor Dimitrov blew a two set lead to lose to French qualifier Corentin Moutet.



Dimitrov twice had a serve break in the 3rd set and served for the match.



Dimitrov got into $1.01 in live betting and this punter would have pocketed $743 from a $20 outlay.#Wimbledon19 🎾 pic.twitter.com/ysHx6Sqyzj