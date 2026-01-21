Слави Трифонов: Преди една година ПГ на ИТН предложи промяна на Изборния кодекс

Ще обърна внимание отново на фактите и на истината. Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци. Това написа в профила си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.
Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. Не случайно ги наричат "мадуровки" и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи, пише той.
Някой от ПП-ДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета, казва още Трифонов.
Не знам. Понякога ми е трудно да видя логиката на събитията. Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука, допълва лидерът на ИТН.
1 Дръта чанта
Коментиран от #20
14:04 21.01.2026
2 САНДОКАН
14:04 21.01.2026
3 ИЗЧЕЗНИ БРЕ
14:04 21.01.2026
4 Подлога
14:05 21.01.2026
5 Лъжеца Славчо
14:05 21.01.2026
6 Каквото
Коментиран от #58
14:05 21.01.2026
7 До Слави
Коментиран от #9
14:05 21.01.2026
8 Нико
14:06 21.01.2026
9 Итн
До коментар #7 от "До Слави":Ще са с 1.8% от вота при 75%избрилстелна активност
14:07 21.01.2026
10 Боруна Лом
14:07 21.01.2026
11 Голата глАва
14:07 21.01.2026
12 Пешо
14:09 21.01.2026
13 въпрос
Коментиран от #27
14:11 21.01.2026
14 Олеееее....
14:11 21.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Господи!
14:12 21.01.2026
17 Учуден
14:12 21.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не знам...
14:13 21.01.2026
20 Потресаващо!
До коментар #1 от "Дръта чанта":Като някоя мумия, Слави периодично се показва и се мъче да изтрие спомена за съвместно управление с мафията на Борисов и Пеевски, които разградиха държавността ни.
14:13 21.01.2026
21 Ура,,Ура
14:13 21.01.2026
22 Mими Кучева🐕🦺
14:17 21.01.2026
23 Цървул
14:17 21.01.2026
24 ДрайвингПлежър
Прасчо доста е дал а?!
14:18 21.01.2026
25 То си пише
14:19 21.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От моите
До коментар #13 от "въпрос":Роднини,приятели,познати, съседи и техните роднини приятели, познати, съседи,
НИКОЙ НИКОГА НЕ Е ГЛАСУВАЛ ЗА
ГЕРБ-ДПС.
Интересно как се самоизбират.
14:20 21.01.2026
28 Тия
14:21 21.01.2026
29 Истината
Коментиран от #35
14:22 21.01.2026
30 нннн
14:23 21.01.2026
31 Знак за равенство!
Коментиран от #64
14:26 21.01.2026
32 Преди години това нещо
Тоя, като се събере със сценаристите си акъл да дават, става най-голямото шоу.
14:26 21.01.2026
33 Слами..
14:28 21.01.2026
34 каскетя
14:28 21.01.2026
35 ГОЛЯМ МАЙТАП...!
До коментар #29 от "Истината":Славуца продължава да си вярва,че е някакъв фактор...?!
Много се смях,когато той бе първият,с коментар,след оставката на Президента...!
14:28 21.01.2026
36 ШЕФА
14:29 21.01.2026
37 И последно
14:29 21.01.2026
38 Нашмъркан чалгар
14:29 21.01.2026
39 Валерко
14:29 21.01.2026
40 както се казва
Коментиран от #47
14:32 21.01.2026
41 Фрейдис
14:33 21.01.2026
42 ИЗБИРАТЕЛ
14:33 21.01.2026
43 Ама ти ще се яваш ли на ибори?
14:34 21.01.2026
44 Валентин
14:36 21.01.2026
45 Град Козлодуй
14:40 21.01.2026
46 Уффф
14:40 21.01.2026
47 А нещо да кажеш за...
До коментар #40 от "както се казва":...,,месиите" - Борисов и Пеевски ...?!
Или Ти си от техните калинки и требе да си вардиш държавната заплатка и сега ни правиш комунистическа агитация на Партиен Секретар на ГЕРБ...?!
Ахъммм....!
14:42 21.01.2026
48 Перник
14:43 21.01.2026
49 Ради
Много се изложихте. Излъгахте толкова много хора и мисля , че е по добре да си се занимавате със шоуто. В момента ПГ на ИТН ви осигури много материал за подигравки.
14:44 21.01.2026
50 тинтири-минтири
Слаб манипулатор, който си мисли, че говори на маймуните в зоопарка!😏
14:44 21.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ЧОВЕК
14:47 21.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Балканджи Йово
14:47 21.01.2026
55 Варна
14:48 21.01.2026
56 Един там
14:49 21.01.2026
57 Троянец
14:55 21.01.2026
58 мдаа
До коментар #6 от "Каквото":Американците имат един много подходящ за такива герои израз - from hero to zero.
14:55 21.01.2026
59 Да де ама
14:58 21.01.2026
60 Слуховете за смърта на ИТН е силно..
Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители от ИТН да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.
Коментиран от #62, #68, #69
14:59 21.01.2026
61 алчен гнусен
14:59 21.01.2026
62 Вече сме спокойни за тях
До коментар #60 от "Слуховете за смърта на ИТН е силно..":Ще има кой да им дава от розовите хапченца. С водичка.
15:00 21.01.2026
63 Ами
15:00 21.01.2026
64 Точен пич
До коментар #31 от "Знак за равенство!":ИТН = Има Такива Негодници...!
Коментиран от #67
15:02 21.01.2026
65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
66 Урока е ясен
15:03 21.01.2026
67 Може да продължим
До коментар #64 от "Точен пич":Играта на думи:
ИТН = Има Такива Натирени (от избирателите си)😄
15:05 21.01.2026
68 Е очакваше се...
До коментар #60 от "Слуховете за смърта на ИТН е силно..":Най накрая гнycните и продажни чалгари се връщат при тези който ги създаде - МАФИЯТА. Но близо 5 години успяха да лъжат наивниците. Но на софрата остава само върхушката им. Болния най мразен славуц и трите подлоги...Другите каквото успяха да свият досега..
15:06 21.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Дедо
15:13 21.01.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Боруна Лом
15:15 21.01.2026
78 Краси Радков
15:26 21.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.