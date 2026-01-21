Новини
Слави Трифонов: Преди една година ПГ на ИТН предложи промяна на Изборния кодекс

21 Януари, 2026 14:01 1 536 79

Слави Трифонов: Преди една година ПГ на ИТН предложи промяна на Изборния кодекс - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще обърна внимание отново на фактите и на истината. Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци. Това написа в профила си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. Не случайно ги наричат "мадуровки" и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи, пише той.

Някой от ПП-ДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета, казва още Трифонов.

Не знам. Понякога ми е трудно да видя логиката на събитията. Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука, допълва лидерът на ИТН.


  • 1 Дръта чанта

    90 4 Отговор
    Итн умря

    Коментиран от #20

    14:04 21.01.2026

  • 2 САНДОКАН

    85 4 Отговор
    Сбогом

    14:04 21.01.2026

  • 3 ИЗЧЕЗНИ БРЕ

    83 3 Отговор
    МУШЕННИК И МУТРА НАГАЖДАЧЕСКА ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ПЛЮ СИ САМ НА ТОВА КОЕТО И ГО НЯМАШЕ.

    14:04 21.01.2026

  • 4 Подлога

    79 2 Отговор
    заминавай в историята

    14:05 21.01.2026

  • 5 Лъжеца Славчо

    81 2 Отговор
    Пак почна да лъже,като Шиши и Баце е...

    14:05 21.01.2026

  • 6 Каквото

    75 2 Отговор
    и да каже това същество няма никаква стойност!

    Коментиран от #58

    14:05 21.01.2026

  • 7 До Слави

    74 2 Отговор
    Кои ти вярва на теб!!Лъжец!!на изборите ще изчезнете като пръдня от печено кисело зеле !Предател!

    Коментиран от #9

    14:05 21.01.2026

  • 8 Нико

    59 2 Отговор
    Тежка измет!!!

    14:06 21.01.2026

  • 9 Итн

    44 2 Отговор

    До коментар #7 от "До Слави":

    Ще са с 1.8% от вота при 75%избрилстелна активност

    14:07 21.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    52 2 Отговор
    НЕНУЖЕН ОТПАДЪК!ПРИКЛЮЧИХТЕ!

    14:07 21.01.2026

  • 11 Голата глАва

    47 3 Отговор
    да врътне един кючек, вместо да се мъчи с политиката. И тя него.

    14:07 21.01.2026

  • 12 Пешо

    44 2 Отговор
    Измет

    14:09 21.01.2026

  • 13 въпрос

    42 2 Отговор
    Ако сегашните машини са опорочени, както твърди Трифонов, значи влизането на ИТН в НС е било опорочено, защото изобщо не е сигурно, че ИТН биха прескочили 4% бариера, ако машините не бяха опорочени. Толкова са елементарни, че дори не си дават сметка какви ги плещят. Сега са измислили още по-добри машини, които да гарантират, че дори никой да не гласува за ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН, те ще влязат в бъдещия парламент.

    Коментиран от #27

    14:11 21.01.2026

  • 14 Олеееее....

    29 1 Отговор
    С лъжа унищожават стария световен ред тези псевдокултурници

    14:11 21.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Господи!

    37 3 Отговор
    Какво отвратително чудовище! При това - сакато и с болен мозък!

    14:12 21.01.2026

  • 17 Учуден

    32 2 Отговор
    Че нали през тази година бяхте в управлението? Или сте били безгласна патерица? Какво ПП-ДБ са ти виновни, че си се продал на Сатаната.

    14:12 21.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не знам...

    29 0 Отговор
    И на мен ми е трудно да видя логика в поведението на ИТН, ама... Изборите могат да бъдат честни, но вие, политиците, нямате изгода за това. Изборите могат да бъдат изцяло дигитални и всеки глас веднага да се отчита в РИК и ЦИК! Може! Вижте касовите бонове, например! Касовите апарати са свързани с НАП и веднага регистрират плащане, нали... и то анонимно. Никой не те пита за ЕГН-то като си купуваш хляб и мляко! Не искат да има честни избори!

    14:13 21.01.2026

  • 20 Потресаващо!

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дръта чанта":

    Като някоя мумия, Слави периодично се показва и се мъче да изтрие спомена за съвместно управление с мафията на Борисов и Пеевски, които разградиха държавността ни.

    14:13 21.01.2026

  • 21 Ура,,Ура

    31 2 Отговор
    Плямпай, плямпай! Чалгар. След два месеца друга песен ще запееш. Нищо не става от вас. Явно ти ще се споминеш като цървул, а не като катедрала.

    14:13 21.01.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 3 Отговор
    Добре ,че е Славуца !Без него не знам кво ша праим!?🦍🥳🤣🖕

    14:17 21.01.2026

  • 23 Цървул

    24 1 Отговор
    Подлога

    14:17 21.01.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    27 1 Отговор
    Смешен и жалък цървулан! И в 59тата минута ще въвеждате неизползвана технология...
    Прасчо доста е дал а?!

    14:18 21.01.2026

  • 25 То си пише

    24 1 Отговор
    78 стотинки тв за балъците е безплатно но само по интернет предизбаорно ,кой ще гласува за партиятата ти бе цървул ,койта се подиграваше на Лили Иванова тя старее като КАТЕДРАЛА а ти ехидния си знаеш изнеси със свое соло концерт бе лъжльо!!!!

    14:19 21.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От моите

    23 2 Отговор

    До коментар #13 от "въпрос":

    Роднини,приятели,познати, съседи и техните роднини приятели, познати, съседи,
    НИКОЙ НИКОГА НЕ Е ГЛАСУВАЛ ЗА
    ГЕРБ-ДПС.
    Интересно как се самоизбират.

    14:20 21.01.2026

  • 28 Тия

    13 3 Отговор
    клоуни ще се набутат при копринките

    14:21 21.01.2026

  • 29 Истината

    19 1 Отговор
    ИТН мир на праха му...Славуне ти не разбра ли, че вече не играеш, никой не ще да те слуша продажно ко..пеле

    Коментиран от #35

    14:22 21.01.2026

  • 30 нннн

    16 0 Отговор
    Всеки начин на гласуване може да бъде манипулиран, ако няма контрол и двойна - тройна проверка на вота.

    14:23 21.01.2026

  • 31 Знак за равенство!

    15 1 Отговор
    ИТН = Има Такива Негодници...!

    Коментиран от #64

    14:26 21.01.2026

  • 32 Преди години това нещо

    13 1 Отговор
    заедно с другия интелектуален ресурс около него, предлагаха шефовете на РПУ-тата да се избират с гласуване. Демек, всички трябваше да познаваме полицаите. Като избор на кмет.
    Тоя, като се събере със сценаристите си акъл да дават, става най-голямото шоу.

    14:26 21.01.2026

  • 33 Слами..

    20 1 Отговор
    Нямаш право да говориш и да гледаш в очите излъгания български народ! Марш на бунището на историята!

    14:28 21.01.2026

  • 34 каскетя

    17 1 Отговор
    Най хубавото е ,че тази бездетна мумия мама да я виждаме вече.

    14:28 21.01.2026

  • 35 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    18 1 Отговор

    До коментар #29 от "Истината":

    Славуца продължава да си вярва,че е някакъв фактор...?!
    Много се смях,когато той бе първият,с коментар,след оставката на Президента...!

    14:28 21.01.2026

  • 36 ШЕФА

    18 1 Отговор
    Скрий се бе долен и болен !

    14:29 21.01.2026

  • 37 И последно

    13 0 Отговор
    премахнахте ли мъртвите души в избирателните списъци или само живите?

    14:29 21.01.2026

  • 38 Нашмъркан чалгар

    13 1 Отговор
    МАРШ при Георги Илиев и Илия Павлов!!!

    14:29 21.01.2026

  • 39 Валерко

    11 1 Отговор
    Вагиналната сухота стана много активна напоследък, а през цялото еправление не и се чу гласчето!

    14:29 21.01.2026

  • 40 както се казва

    4 9 Отговор
    Този месия умря,сега е ред на месията със зелените чорапи....кукловодите на България знаят как да залъгват Раята. Наистина народа си заслужава съдбата..... Даже в приказката за лъжливото овчарче,селяните след втората лъжа спират да вярват на овчарчето,но този народ няма насищане на лъжи. Вместо да си зададе въпроса, какво е направил зеления чорап за девет години в политиката,, той предпочита поредния месия да го оправи. Добре,давайте

    Коментиран от #47

    14:32 21.01.2026

  • 41 Фрейдис

    19 0 Отговор
    Умираш заедно със тошко и другите самозабравили се надути пуяци. Чао завинаги!!

    14:33 21.01.2026

  • 42 ИЗБИРАТЕЛ

    18 0 Отговор
    По отношение на Боклука,ти си най Големият

    14:33 21.01.2026

  • 43 Ама ти ще се яваш ли на ибори?

    16 0 Отговор
    По добре недейте да се излагате повече.

    14:34 21.01.2026

  • 44 Валентин

    17 0 Отговор
    Този политически боклук изпълзя от нафталина и сега всеки ден ръси „мъдрости“, от които на суверена му се повдига.

    14:36 21.01.2026

  • 45 Град Козлодуй

    10 0 Отговор
    Ей тая патерица е като Зеления наркос!Дръпне една линия и започва да плямпа все простотии!Айде освободи ни от присъствието си са Кат лък!

    14:40 21.01.2026

  • 46 Уффф

    13 0 Отговор
    Хубаво че няма да ги видим в следващия парламент Славчо и ИТИ (има такива идиоти)!

    14:40 21.01.2026

  • 47 А нещо да кажеш за...

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "както се казва":

    ...,,месиите" - Борисов и Пеевски ...?!
    Или Ти си от техните калинки и требе да си вардиш държавната заплатка и сега ни правиш комунистическа агитация на Партиен Секретар на ГЕРБ...?!
    Ахъммм....!

    14:42 21.01.2026

  • 48 Перник

    12 0 Отговор
    ЧАЛГАР-НЕВАЛИДЕН СИ ВЕЧЕ!ИЗЧЕЗНИ!ВЗЕМИ ПАТЕРИЦИТЕ СИ ТОШКО И БАЛАБАНА И УСВЕТ!

    14:43 21.01.2026

  • 49 Ради

    12 0 Отговор
    Слави, Слави, Слави...
    Много се изложихте. Излъгахте толкова много хора и мисля , че е по добре да си се занимавате със шоуто. В момента ПГ на ИТН ви осигури много материал за подигравки.

    14:44 21.01.2026

  • 50 тинтири-минтири

    10 0 Отговор
    Този за пореден път си служи със слухове и не даде нито един пример КАК ТОЧНО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ДОСЕГА МАШИНИ СА ОПОРОЧИЛИ ИЗБОРИТЕ!
    Слаб манипулатор, който си мисли, че говори на маймуните в зоопарка!😏

    14:44 21.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ЧОВЕК

    10 0 Отговор
    СЛАВИ, НЕ СЪМ ВЯРВАЛА, ЧЕ ТОЛКОВА НИСКО ЩЕ ПАДНЕШ - ПЛАТЕН СИ ОТ ПР..АСЧО! НИКАКВО ДОСТОЙНСТВО НЯМАШ, ПРЕВЪРНА СЕ В НЕГОВ ПАРЦАЛ. ПАРТИЯТА ТИ НЕ Я НАРИЧАЙ ИТН, ЗАЩОТО НЕ Е, ТЯ Е ОТДАВНА ДПС-2! РАБОТИШ ЗА ПР...АСЧО, А НЕ ЗА ХОРАТА

    14:47 21.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Балканджи Йово

    9 0 Отговор
    Полендак на снимка да го видиш-шамар му удари....а тоя и в Парламента се навря!Добре е,че има Съдба и го изгониха като мръсно псе ведно с жалката му партийка!Кво да се прави полендер- последва съдбата на другите патерици на ГЕРБ и Историята!Сбогом чалгопитеци!

    14:47 21.01.2026

  • 55 Варна

    11 0 Отговор
    Лъжецо,,защо не казваш и че новите сканиращи устройства на които ти разчиташ да влезеш в Парламента и те са от Венецуела ?

    14:48 21.01.2026

  • 56 Един там

    11 0 Отговор
    Сбогом плешив лъжец!

    14:49 21.01.2026

  • 57 Троянец

    9 0 Отговор
    На всеки може да се случи да осакатее физически.Страшното е когато осакатееш душевно,морално и умствено!Тоя Предател е пример за това!

    14:55 21.01.2026

  • 58 мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Каквото":

    Американците имат един много подходящ за такива герои израз - from hero to zero.

    14:55 21.01.2026

  • 59 Да де ама

    1 7 Отговор
    Радев и ППДБ си искат мадуровките да броят резултатите.

    14:58 21.01.2026

  • 60 Слуховете за смърта на ИТН е силно..

    4 0 Отговор
    Преувеличена -

    Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители от ИТН да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.

    Коментиран от #62, #68, #69

    14:59 21.01.2026

  • 61 алчен гнусен

    3 0 Отговор
    Чалгар си е Славчу!

    14:59 21.01.2026

  • 62 Вече сме спокойни за тях

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Слуховете за смърта на ИТН е силно..":

    Ще има кой да им дава от розовите хапченца. С водичка.

    15:00 21.01.2026

  • 63 Ами

    4 1 Отговор
    като стАна първи на изборите, със същите тия машини, как беше, а.... Що тогава си бяха добре тия машини, пък сега, не са.

    15:00 21.01.2026

  • 64 Точен пич

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Знак за равенство!":

    ИТН = Има Такива Негодници...!

    Коментиран от #67

    15:02 21.01.2026

  • 65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 66 Урока е ясен

    5 0 Отговор
    Пример какво става когато ЧАЛГАТА стане ПОЛИТИКА и ПОЛИТИКАТА-СТАНЕ ЧАЛГА.

    15:03 21.01.2026

  • 67 Може да продължим

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "Точен пич":

    Играта на думи:
    ИТН = Има Такива Натирени (от избирателите си)😄

    15:05 21.01.2026

  • 68 Е очакваше се...

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Слуховете за смърта на ИТН е силно..":

    Най накрая гнycните и продажни чалгари се връщат при тези който ги създаде - МАФИЯТА. Но близо 5 години успяха да лъжат наивниците. Но на софрата остава само върхушката им. Болния най мразен славуц и трите подлоги...Другите каквото успяха да свият досега..

    15:06 21.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Дедо

    2 0 Отговор
    Зулуса се доказа като най фанатичният и яростен защитник на Пееффски и Борисофф. ИТН са винаги на разположение да реализират всяка прищявка и заповед на ДПС НН и ГЕРБ. Вероятно очакват за благодарност Пееффски и Борисофф да им осигурят 100 хил.купени гласа от махалите за да влязат отново в парламента..

    15:13 21.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Хемороидите Африкански и Бала Бана най-накрая ще се си намерят партията.Лошо е,че Славуца е нефелен за каквото и да било и остава зад борда.

    15:15 21.01.2026

  • 78 Краси Радков

    1 0 Отговор
    "Слави,ти беше култов водещ. Харесван и отричан,но всяка вечер в делничен ден в 22.30 часа стотици хиляди сядаха пред екрана на БТВ в очакване да започне ,,Шоуто на Слави". Слави ,преди малко повече от 6 години създаде политическата формация ИТН. Отново стотици хиляди я очакваха с трепет да промени политическото статукво в страната. Вече за всички е ясно че тази "партия и формация" не е била твоя а на тази същата олигархия. Слави ,с какво те държаха? Пари ли ти трябваха ,известност ли,уважение ли? Ти го имаше преди! Защо трябваше да стигнеш до тук? Най презиран ,обругаван, с жестоки клетви и подигравки! Какво ти липсваше Слави, че създаде проект на който си бил само лице а зад него мафиотски кръгове? Явно са те държали с наистина нещо страшно и кошмарно за да стигнеш до ТУК!

    15:26 21.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

