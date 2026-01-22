Новини
Премиерът на Нидерландия: Не сме възпитавани за свят на силата, отношенията ни със САЩ се променят завинаги

22 Януари, 2026 06:40

Гренландия не се продава, съдбата й зависи единствено от Дания, заяви Дик Шоф

Премиерът на Нидерландия: Не сме възпитавани за свят на силата, отношенията ни със САЩ се променят завинаги - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Гренландия не се продава, а статутът ѝ е въпрос единствено на Кралство Дания.

Това заяви изпълняващият длъжността нидерландски премиер Дик Шоф, коментирайки дебата около интереса на САЩ към острова.

„Доколкото знам, Гренландия не се продава. Това се отнася до Кралство Дания и винаги съм знаел, че Копенхаген няма намерение да предприема подобна стъпка“, каза Шоф по телевизия RTL. Той също така подчерта, че Нидерландия напълно подкрепя позицията на Дания.

Отношенията между Европа и Съединените щати никога няма да се върнат към предишния си формат, заяви Шоф, коментирайки нарастващото напрежение в трансатлантическите отношения на фона на ситуацията около Гренландия.

„Ние бяхме възпитани в различно време и това време няма да се върне“, каза временният ръководител на правителството в отговор на въпрос на журналист на RTL за бъдещето на европейско-американските отношения. Той каза, че европейските страни не трябва да „се отдават на носталгия“, но в същото време е важно да запазят собствените си ценности.

„Това не означава, че трябва веднага да се откажем от ключовите принципи, върху които е изградена Европа. В същото време трябва да признаем, че в днешния свят преобладава властта на силата и това трябва да се вземе предвид“, отбеляза Шоф. Той смята, че Европа трябва да се адаптира към новите реалности, без да губи своята идентичност и способност да защитава интересите си на международната сцена.


Нидерландия
