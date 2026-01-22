Новини
Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

22 Януари, 2026 06:13

Ливърпул постигна класическа победа с 3:0 над Олимпик Марсилия

Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига - 1
Павел Ковачев

В сряда вечер се изиграха цели девет двубоя от основната фаза на Шампионска лига.

Отборът на Ливърпул постигна класическа победа с 3:0 над Олимпик Марсилия, докато друг английски тим – Челси, победи с минималното 1:0 скромния отбор на Пафос.

Байерн също не се затрудни срещу Юнион Сен Жилоа, побеждавайки с 2:0 след два гола на Хари Кейн.

Барселона вкара четири на Славия Прага за крайния успех с 4:2.

Ето и всички резултати и голмайстори:
Галатасарай – Атлетико Мадрид 1:1
0:1 Джулиано Симеоне 4', 1:1 Маркос Йоренте 20' (авт)

Карабах – Айнтрахт Франкфурт 3:2
1:0 Камило Дуран 4', 1:1 Джан Узун 11', 1:2 Фарес Чаиби 78' (д), 2:2 Камило Дуран 80', 3:2 Бахлул Мустафазада 90'

Байерн Мюнхен – Юнион Сен Жилоа 2:0
1:0 Хари Кейн 52, 2:0 Хари Кейн 56' (д)

Аталанта – Атлетик Билбао 2:3
1:0 Джанлука Скамака 16', 1:1 Горка Гурузета 58', 1:2 Николас Серано 70', 1:3 Роберт Наваро 74', 2:3 Никола Кръстович 88'

Марсилия – Ливърпул 0:3
0:1 Доминик Собослай 45', 0:2 Херонимо Рули 73' (авт.), 0:3 Коди Гакпо 70'

Нюкасъл – ПСВ Айндховен 3:0
1:0 Йоан Уиса 9', 2:0 Антъни Гордън 30', 3:0 Харви Барнс 65'

Славия Прага – Барселона 2:4
1:0 Васил Кушей 10', 1:1 Фермин Лопес 34', 1:2 Фермин Лопес 42', 2:2 Роберт Левандовски 44' (авт), 2:3 Дани Олмо 63' 2:3 Роберт Левандовски 71'

Ювентус – Бенфика 2:0
1:0 Кефрен Тюрам 55', 2:0 Уестън Маккени 64'

Челси – Пафос 1:0
1:0 Мойсес Кайседо 78'


