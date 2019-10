Затвор грози Конър Макгрегър

Скандалният Конър Макгрегър си навлече сериозни неприятности. На ирландеца бе повдигнато обвинение за побой над възрастен мъж. Инцидентът се случи преди 7 седмици, а видео от него изтече в социалните медии и предизвика истинска буря от реакции.

Сега Макгрегър ще трябва да се яви в съда на 11 октомври, като в най-лошия сценарий той може дори да влезе в затвора за 6 месеца и да заплати глоба в размер на 1500 евро, каквато е максималната възможна присъда за подобно деяние.

На видеото се вижда как Макгрегър се опитва да накара седящия до него човек да пие от уиски от неговата марка. Мъжът отказва и моментално получава ляв прав удар в лицето, а хората в заведението са видимо шокирани от случилото се.

Конър се опита да замаже положението с извинение, но едва ли ще се размине само с това.

“Наистина няма значение какво се случи. Просто не бях прав”, заяви боецът.

Това обаче не е първа хулиганска постъпка от ирландеца, който неведнъж се е забърквал в скандали. Така че този път може и да не му се размине.

Conor McGregor throws a punch at an old man for seemingly not wanting to drink whiskey with him. pic.twitter.com/29R3vUP7rb