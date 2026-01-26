Новини
Модрич избухна: Ако не беше нещастната дузпа, Рома никога нямаше да вкара

Модрич избухна: Ако не беше нещастната дузпа, Рома никога нямаше да вкара

26 Януари, 2026 10:28 682 1

Разочаровани сме

Модрич избухна: Ако не беше нещастната дузпа, Рома никога нямаше да вкара - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лука Модрич говори пред медиите след края на двубоя между Рома и Милан на „Стадио Олимпико“, който завърши при резултат 1:1. Хърватският полузащитник направи откровен анализ на случилото се на терена, като не скри, че крайният изход е оставил горчив вкус у него и съотборниците му.

„Разочаровани сме“, призна чистосърдечно полузащитникът веднага след последния съдийски сигнал. Той анализира развитието на срещата, като сподели наблюденията си върху променливата динамика в играта на „росонерите“. „Мисля, че започнахме мача добре в първите 10-15 минути, но след това Рома доминираше. Майк ни спаси с няколко намеси и успяхме да оцелеем през първото полувреме. През втората част се представихме много по-добре и създадохме някои положения“, заяви Модрич.

Опитният футболист обърна специално внимание на ключовия момент в края на срещата, когато домакините стигнаха до изравнително попадение след наказателен удар. „След това дойде тази нещастна дузпа в края: ако не беше тя, мисля, че те никога нямаше да отбележат. Все още не губим и това е положителното за нас“, допълни той, опитвайки се да намери позитиви в ситуацията.

Въпреки яда от изпуснатата победа, Модрич призова за бързо превключване на фокуса към предстоящите предизвикателства пред тима. „Разочаровани сме, защото не успяхме да задържим преднината от 1:0, но продължаваме напред и вече гледаме към следващия мач“, завърши халфът на Милан.


  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Не знаех,че има щастна и нещастна дузпа.Ако беше за вас сигурно щеше да е щастна.

    10:43 26.01.2026

