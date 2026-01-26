Шаби Алонсо е казал „да“ на Ливърпул

В неделя стана ясно, че ръководството на английския шампион Ливърпул е направило първи стъпки към евентуалното назначаване на Шаби Алонсо за нов мениджър на клуба. Информацията бе на авторитетното испанско издание Diario AS, според което представители на клуба наскоро са осъществили контакт с хора от обкръжението на специалиста, най-вече с агента му Иняки Ибанес.

Малко по-късно медиите в Англия излязоха с публикации, че Алонсо проявява интерес към работата на „Анфийлд“ и вече дори е казал „да“ на предложението. Смята се, че той винаги е искал да работи в тима от Мърсисайд. На този етап обаче по-вероятният сценарий е Алонсо да поеме тима след края на сезона.

Както е известно, специалистът беше освободен от Реал Мадрид преди две седмици и веднага започна да бъде спряган като евентуален наследник на Арне Слот, под чието ръководство мърсисайдци не показват убедителна форма. В последния кръг Ливърпул допусна поражение от Борнемут с 2:3 и вече няма победа в пет поредни срещи във Висшата лига. Шампионите вече дори паднаха до шестата позиция, като изостават с две от четвъртия Манчестър Юнайтед и с цели 14 от лидера Арсенал.

Diario AS допълва, че от Ливърпул са уверили Слот, че ще довърши сезона начело на отбора, но бъдещето му след това вече изглежда доста далеч от „Анфийлд“