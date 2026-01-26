Новини
Мениджърът на Арсенал: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

Мениджърът на Арсенал: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

26 Януари, 2026 07:29 576 0

В първите 30 минути доминирахме и играта се водеше в зоните, в които искахме

Мениджърът на Арсенал: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета обясни какво се е объркало за неговия отбор в дербито срещу Манчестър Юнайтед, загубено с 2:3. Испанецът призна, че тимът му е започнал силно срещата, но грешки и спад в контрола над мача са се оказали решаващи за крайния резултат.

„В първите 30 минути доминирахме и играта се водеше в зоните, в които искахме. Създадохме добри ситуации, вкарахме гол и пропуснахме още две стопроцентови положения”, коментира Артета.

„Но след като подарихме гола на съперника, той получи надежда и характерът на мача се промени. Разбира се, грешките са част от футбола, но това беше гол, какъвто рядко допускаме”, отбеляза наставникът на Арсенал.

“Второто полувреме не се разви по плана ни. Не съумявахме да задържим топката в определени зони. Двубоят стана по-открит и вече нямахме същото надмощие от първата част”, констатира Артета.

“Манчестър Юнайтед вкара два великолепни гола. Често в подобни мачове най-важни са индивидуалните качества и миговете на магия. Днес беше добър пример в това отношение”, отбеляза специалистът.

“Да, много съм разочарован, но трябва да поема отговорността и да съм близо до играчите”, каза още Микел Артета.


