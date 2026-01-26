Australian Open ще короняса нова шампионка

Australian Open при дамите ще короняса нова шампионка. Защитата на титлата на Медисън Кийс приключи още на осминафиналите, след като тя допусна поражение с 3:6, 4:6 от своята близка приятелка Джесика Пегула.

Пегула се наложи над действащата шампионка с 6:3, 6:4 в първия изцяло американски осминафинал на турнира в Мелбърн от шест години насам. Двете стартираха надпреварата без нито един загубен сет, но на корта на „Род Лейвър Арена“ Пегула наложи контрол още от първите разигравания.

Световната №6 реализира общо четири пробива и не позволи на Кийс да намери постоянство в играта си. Срещата продължи 1 час и 18 минути, като Пегула впечатли със стабилност. Тя успя да неутрализира ключовите оръжия на шампионката, като върна в игра над 70% от нейните сервиси и завърши срещата с 14 уинъра при едва 13 непредизвикани грешки.

С този успех тя продължава безупречното си представяне на Australian Open. До момента Пегула не е загубила сет и е допуснала едва 17 гейма в четирите си срещи. Това я изпраща на първия ѝ четвъртфинал в турнира от 2023-а година насам.

„Играя много добре, виждам много добре топката и я удрям добре през целия турнир. Исках да остана вярна на себе си и да заложа на няколко неща, които исках да направя. Когато имах преднина, опитах да я запазя, да съм концентрирана. През първия сет тя имаше няколко много добри гейма, затова се фокусирах върху своя сервис, върху това да предприемам рискове на втория сервис, да променям скоростта и да бъда прецизна със сервиса“, заяви Пегула след срещата.

В битката за място на полуфиналите Джесика ще се изправи срещу поставената под №4 Аманда Анисимова, която елиминира китайката Ксиню Ванг със 7:6 (4), 6:4. Това ще бъде първи 1/4-финал на турнира в Мелбърн за американката.

Статистиката е на страната на Пегула, когато играе срещу тенисистки от САЩ. След поражението си от Кийс на US Open през 2023-а година, тя има 28 победи в 31 мача срещу свои сънароднички.